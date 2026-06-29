Lluvias en Puebla dejan un muerto, negocios inundados y caos en el Centro Histórico

Las fuertes lluvias registradas este domingo en Puebla dejaron una persona muerta, una más lesionada, negocios inundados y afectaciones en distintas vialidades de la capital, principalmente en el Centro Histórico y la zona metropolitana.

La tormenta provocó que el agua alcanzara más de un metro de altura en algunas calles del primer cuadro de la ciudad, donde comerciantes reportaron daños en mobiliario, mercancía y equipo de trabajo.

En varios puntos, la corriente arrastró mesas, sillas, basura y hojas, mientras automovilistas enfrentaron complicaciones para circular.

¿Qué pasó en Puebla durante las lluvias del domingo?

La lluvia intensa colapsó el drenaje en distintas zonas de Puebla capital, lo que derivó en inundaciones en avenidas principales, calles del Centro Histórico y puntos cercanos al Zócalo.

Uno de los reportes más graves ocurrió en la Recta a Cholula, a la altura de la 49 Sur, en la colonia Reforma Sur, donde un árbol cayó sobre un vehículo. El conductor murió en el lugar y una mujer que viajaba como copiloto resultó lesionada.

Además, la zona del Zócalo de Puebla se quedó sin energía eléctrica durante la tormenta, lo que dejó parte del primer cuadro en penumbras. También se reportó el desbordamiento del Vaso Regulador Puente Negro, ubicado sobre la Diagonal Defensores de la República.

¿Qué zonas resultaron afectadas por las inundaciones?

Entre los puntos con mayores afectaciones se encuentran calles del Centro Histórico, el bulevar 5 de Mayo, la 2 Oriente, la Recta a Cholula y vialidades cercanas al primer cuadro de la ciudad.

Comerciantes de la zona centro reportaron la entrada de agua a sus locales, así como daños en mobiliario y artículos que fueron arrastrados por la corriente. En algunos casos, el nivel del agua impidió el paso peatonal y obligó a cerrar negocios de manera temporal.

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Las inundaciones también complicaron la movilidad en avenidas principales, donde varios vehículos quedaron varados o tuvieron que modificar su ruta por los encharcamientos.

¿Qué acciones realizan las autoridades en Puebla?

La Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla desplegó personal para atender los puntos afectados, realizar labores de desazolve y apoyar en la limpieza de calles, viviendas y negocios.

Las autoridades también trabajan en el retiro de ramas, basura y otros materiales arrastrados por la lluvia, con el objetivo de liberar el drenaje y reducir nuevos riesgos.

Protección Civil pidió a la población evitar cruzar calles inundadas, no resguardarse debajo de árboles durante tormentas y mantenerse atenta a los reportes oficiales, ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en la zona metropolitana de Puebla.

IO