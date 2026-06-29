Clima en Yucatán 29 de junio: Procivy alerta por lluvias, calor de hasta 42 grados y fuertes vientos este lunes

La combinación del ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe y el calentamiento diurno provocará condiciones de inestabilidad en Yucatán durante este lunes 29 de junio, con probabilidad de lluvias ligeras y chubascos dispersos por la tarde, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy).

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se concentrarán principalmente en municipios del oriente, centro y sur del estado, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los cambios en las condiciones del clima y tomar precauciones ante posibles encharcamientos o actividad eléctrica asociada a las lluvias.

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Municipios de Yucatán donde se esperan lluvias este lunes

En la región oriente del estado, Procivy señaló probabilidad de lluvias dispersas en municipios como Valladolid, Cantamayec, Cuncunul, Chacsinkín, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Dzitás, Kaua, Peto, Quintana Roo, Sotuta, Tahdziú, Tekom, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Uayma y Yaxcabá.

Para la zona centro, las condiciones de lluvia podrían presentarse en Izamal, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y Xocchel.

Mientras que en el sur de Yucatán se prevén chubascos aislados en municipios como Ticul, Akil, Chapab, Chumayel, Dzan, Mama, Maní, Mayapán, Muna, Oxkutzcab, Sacalum, Santa Elena, Teabo, Tekax, Tekit, Tixméhuac y Tzucacab.

Yucatán tendrá temperaturas extremas de hasta 42 grados

Además de las lluvias, el estado mantendrá un ambiente extremadamente caluroso durante la tarde, con temperaturas máximas de entre 38 y 40° C en gran parte del interior de Yucatán.

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Sin embargo, algunos municipios alcanzarán valores más elevados, con máximas de hasta 42 grados en Halachó, Maxcanú, Espita, Cenotillo y Buctzotz.

Durante la mañana, el ambiente será cálido, con temperaturas mínimas de entre 23 y 25 grados Celsius, mientras que en la zona costera se mantendrán valores más moderados de entre 32 y 34 grados.

Prevén vientos fuertes y oleaje elevado en la costa yucateca

Procivy indicó que el viento predominará de dirección sureste y noreste, con rachas de entre 60 y 70 km/h en la zona costera, mientras que en el resto del estado podrían registrarse velocidades de 20 a 30 km/h.

En el litoral de Yucatán se espera oleaje de entre 1 y 1.5 metros de altura, por lo que se recomienda precaución a pescadores, prestadores de servicios turísticos y visitantes de las playas.

Ante las altas temperaturas, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y seguir los avisos oficiales emitidos por Protección Civil.