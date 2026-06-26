Intensa lluvia causa estragos en Campeche; cae poste de CFE y evacúan Sam's Club

Una intensa lluvia acompañada de actividad eléctrica sorprendió la tarde de este viernes a la capital campechana y provocó la caída de un poste de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, en la zona de Ah Kim Pech, lo que obligó a evacuar de manera preventiva a trabajadores de la tienda Sams Club.

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El incidente ocurrió poco después de las 4 de la tarde, cuando las fuertes precipitaciones y las ráfagas de viento derribaron la estructura, dejando cables colgando y generando riesgo para quienes se encontraban en el lugar. Al reventarse las líneas de alta tensión, el cableado cayó sobre la zona de estacionamiento, provocando daños en la pintura de cuatro vehículos particulares que se encontraban estacionados en el sitio.

El cableado eléctrico reventado golpeó a cuatro vehículos estacionados en el lugar, / Alejandro Pech

Bomberos y personal de Protección Civil acudieron para atender la emergencia, mientras los empleados permanecían fuera del establecimiento.

El incidente obligó a la evacuación preventiva de trabajadores de Sam's Club. / Alejandro Pech

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado, las lluvias estaban previstas debido a la interacción de la onda tropical número 12 con un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Mar Caribe. Sin embargo, la intensidad de la tormenta sorprendió a conductores, peatones y trabajadores de la ciudad.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas por la caída del poste, aunque el servicio eléctrico en la zona podría verse afectado mientras la CFE realiza las reparaciones. Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones ante la probabilidad de que continúen las lluvias con actividad eléctrica en las próximas horas.

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JGH