Muere conductor que atropelló a aficionados de la Selección Mexicana en Cabo San Lucas; investigan los hechos

Las autoridades de Baja California Sur confirmaron este martes el fallecimiento del conductor que atropelló a un grupo de aficionados de la Selección Mexicana de futbol durante los festejos realizados en Cabo San Lucas la noche del pasado 24 de junio.

El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería, informó que el hombre perdió la vida a las 9:43 horas del 30 de junio, luego de permanecer varios días hospitalizado.

A través de sus redes sociales, el funcionario expresó sus condolencias a familiares y personas cercanas del fallecido, al tiempo que reiteró que las autoridades continúan con las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos tras el incidente.¡

Identifican al conductor fallecido

En redes sociales, el conductor fue identificado como Roberto Arellano Severo.

De acuerdo con la información difundida, después del atropellamiento fue obligado a descender de su vehículo por un grupo de personas que se encontraba en el lugar y posteriormente fue golpeado en repetidas ocasiones.

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Tras la agresión, Arellano Severo fue trasladado a un hospital privado para recibir atención médica. Sin embargo, seis días después falleció a consecuencia de las lesiones sufridas.

Durante los días posteriores al incidente también circularon videos en plataformas digitales donde se observaba al conductor con diversas heridas visibles en el rostro.

Así ocurrió el atropellamiento en Cabo San Lucas

Los hechos ocurrieron la noche del 24 de junio, cuando miles de personas se congregaron sobre el Bulevar Lázaro Cárdenas, en Cabo San Lucas, para celebrar el paso de la Selección Mexicana a la siguiente fase del torneo tras concluir invicta la fase de grupos.

Según los primeros reportes, un automovilista intentó abandonar la zona donde se desarrollaban los festejos, pero quedó rodeado por un grupo de aficionados.

Testigos señalaron que algunas personas comenzaron a lanzar bebidas contra el vehículo y a moverlo de un lado a otro, situación que derivó en que el conductor acelerara repentinamente.

Como consecuencia de esa maniobra, varias personas fueron atropelladas antes de que el automóvil terminara impactándose contra unos pilares de concreto ubicados en una esquina.

También hubo agresión contra el conductor

Tras el choque, mientras algunos asistentes auxiliaban a las personas lesionadas, otro grupo se dirigió hacia el vehículo, sacó al conductor por la fuerza y lo agredió físicamente.

De acuerdo con la información disponible, Roberto Arellano viajaba acompañado por otras personas, presuntamente integrantes de su familia. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente cuál fue su situación ni si también resultaron afectadas durante el incidente.

🚨 Murió Roberto Arellano Severo, conductor involucrado en el atropellamiento masivo ocurrido en Cabo San Lucas tras el partido de México vs. Chequia. pic.twitter.com/R0s577XJFO — 🇲🇽México_NewsMX (@Mexico_NewsMX) June 30, 2026

Continúan las investigaciones sobre el caso

Además del fallecimiento del conductor, el atropellamiento dejó 16 personas lesionadas, según el reporte oficial.

Las autoridades de Baja California Sur han mantenido en reserva el estado de salud de las víctimas, argumentando el respeto a su privacidad y al desarrollo de las investigaciones.

La Fiscalía correspondiente continúa integrando la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron tanto el atropellamiento como la posterior agresión contra el conductor.

El caso ha generado amplio interés debido a la secuencia de hechos ocurridos durante los festejos deportivos y al desenlace registrado seis días después, cuando se confirmó la muerte del automovilista que inicialmente había sido señalado como responsable del incidente.

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