Tragedia en Los Cabos: Atropellamiento masivo empaña festejos por el triunfo de la Selección Mexicana

Lo que estaba planificado como una histórica jornada de celebración nacional por el desempeño de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo se transformó en un escenario de caos, violencia y hospitalizaciones de emergencia en la península mexicana.

La algarabía de miles de aficionados congregados en el norte del país culminó abruptamente en un grave incidente vial y un posterior intento de linchamiento público.

17 personas resultaron heridas en Cabo San Lucas

Los hechos se registraron la noche de este miércoles 24 de junio sobre el concurrido Bulevar Lázaro Cárdenas, punto de reunión donde la fanaticada local festejaba que el conjunto azteca cerró de forma perfecta la Fase de Grupos con tres victorias consecutivas.

En medio de la aglomeración, el conductor de un automóvil particular intentó avanzar y salir de la zona vial congestionada; sin embargo, su unidad fue rodeada por un grupo de civiles que comenzaron a lanzarle cerveza y a sacudir el vehículo de forma agresiva.

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Presionado por la multitud, el automovilista aceleró a fondo, embistiendo violentamente a la masa de peatones antes de terminar estrellándose contra unos pilares de concreto que resguardaban una de las esquinas del bulevar.

El saldo preliminar de la embestida dejó a cerca de una veintena de lesionados en el asfalto.

El violento acto provocó la furia inmediata de los testigos. Mientras un sector de la afición se concentró en socorrer a las víctimas atropelladas, otra muchedumbre enfurecida interceptó el vehículo accidentado, bajó por la fuerza al conductor y comenzó a propinarle una golpiza severa.

⚠️ Un conductor arrolló a un grupo de personas que celebraban el triunfo de la selección mexicana en el bulevar Lázaro Cárdenas, Los Cabos, Baja California, dejando 17 personas lesionadas que fueron trasladadas a diversos hospitales 🚑. Se reportó que el responsable fue detenido… pic.twitter.com/WhqbtiOZ30 — Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) June 25, 2026

Grabaciones difundidas en redes sociales evidenciaron el estado crítico del automovilista, quien quedó inmovilizado en el suelo con heridas severas y el rostro ensangrentado bajo las recriminaciones de los ciudadanos, quienes exigieron que sobreviva para enfrentar el peso de la ley.

Se desconoce la situación médica y el paradero de los presuntos familiares que viajaban como acompañantes en el automóvil.

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