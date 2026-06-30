Mundial 2026: instalan pantallas gigantes en la Plaza Grande de Mérida para apoyar a México

La emoción de la Copa del Mundo llegó al corazón de Mérida con la instalación de pantallas gigantes en la Plaza Grande, como parte de una activación organizada por una empresa cervecera para transmitir los encuentros correspondientes a las jornadas del lunes 29 y martes 30 de junio.

Desde las primeras horas del lunes comenzaron los trabajos para montar la carpa principal y el sistema de proyección, donde cientos de aficionados podrán seguir los partidos de la fase de dieciseisavos de final, cuyo atractivo principal será el encuentro entre la Selección Mexicana y Ecuador.

De acuerdo con representantes de la empresa organizadora, la instalación forma parte de una gira nacional que busca acercar la experiencia del Mundial a distintas ciudades del país.

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Antes de llegar a Mérida, la activación estuvo en el municipio de Abalá y tiene como propósito ofrecer un espacio de convivencia familiar para disfrutar de los encuentros más importantes.

Durante la jornada de ayer se proyectaron los partidos entre Japón y Brasil, Alemania frente a Paraguay y el duelo entre Países Bajos y Marruecos.

Además, los asistentes participaron en dinámicas recreativas y degustaciones gratuitas de cerveza sin alcohol, lo que resultó muy atractivo para quienes transitaban por el parque, por el intenso calor.

Turistas y locales celebraron los goles y lamentaron los fallos durate la ronda de penales, sobre todo en el juego de Alemania contra Paraguay, pues el equipo latinoamericano tenía muchos seguidores que le demostraron su apoyo fiel hasta el final.

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Otros comentaron que no les interesaba tanto el juego o el resultado, sino disfrutar el momento refrescante de la degustación de la bebida sin alcohol.

El programa continuará este martes con los encuentros Costa de Marfil-Noruega, Francia-Suecia y, como platillo principal, México-Ecuador, duelo que definirá la permanencia del representativo nacional en la competencia.

Este partido se espera congregue a cientos de aficionados tanto en la Plaza Grande y posteriormente en el Monumento a la Patria, en caso de una victoria del conjunto mexicano.

De manera paralela, el Gobierno del Estado mantendrá las transmisiones en la Unidad Deportiva La Inalámbrica, donde en las jornadas anteriores se registró una importante asistencia de familias y aficionados que siguieron el paso invicto de la Selección Mexicana durante la fase de grupos.