Sheinbaum Pardo vincula violencia en Sinaloa con captura de ‘El Mayo’ Zambada y posible intervención de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo relacionó el aumento de la violencia en Sinaloa con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida en julio de 2024, al señalar que ese hecho desencadenó una ruptura dentro del Cártel de Sinaloa y abrió una disputa entre sus distintas facciones.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que la detención del presunto líder criminal habría ocurrido tras una traición interna y mediante una operación sobre la cual el Gobierno de México no recibió información previa. Añadió que las circunstancias del traslado de Zambada a Estados Unidos aún son investigadas por la Fiscalía General de la República.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la violencia en Sinaloa?

La presidenta explicó que la captura de Zambada alteró la estructura de la organización criminal y provocó enfrentamientos entre grupos que antes formaban parte del mismo cártel.

De acuerdo con su versión, uno de los integrantes de la organización entregó a otro, en un episodio que habría contado con algún grado de intervención estadounidense. Esa ruptura, afirmó, se encuentra detrás del conflicto que continúa en distintas zonas de Sinaloa.

Sheinbaum sostuvo que los acuerdos con una facción delictiva para actuar contra otra suelen tener como consecuencia un incremento de la violencia.

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¿Qué contradicciones existen sobre la captura de ‘El Mayo’?

La mandataria recordó que las primeras versiones indicaban que Zambada y Joaquín Guzmán López habían llegado a Estados Unidos sin participación directa de agencias de ese país.

Sin embargo, señaló que información conocida posteriormente vincula al FBI con la aeronave utilizada para trasladar al líder criminal. Para Sheinbaum, esa diferencia entre versiones debe aclararse para determinar si existió una operación extranjera en territorio mexicano.

La presidenta indicó que corresponderá a la FGR establecer si los hechos constituyen delitos o una violación a la soberanía nacional.

Gobierno niega pactos con grupos criminales

Sheinbaum aseguró que su administración no establece acuerdos con organizaciones delictivas ni favorece a una facción sobre otra.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein señaló que la Estrategia de Seguridad Nacional del @GobiernoMX se basa en la detención de delincuentes para ser juzgados conforme a la ley y no mediante acuerdos con grupos criminales como en el sexenio de Felipe Calderón. Además,… pic.twitter.com/d9ta0yd6Ys — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 10, 2026

“El Estado mexicano debe actuar conforme a la ley”, sostuvo al señalar que cualquier persona relacionada con actividades criminales debe ser investigada y procesada, sin importar el grupo al que pertenezca.

La mandataria comparó el caso con estrategias aplicadas durante el gobierno de Felipe Calderón y advirtió que privilegiar a un grupo criminal frente a otro sólo genera nuevas disputas y mayores niveles de violencia.

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