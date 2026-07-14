Quién es el “francotirador de Atlixcáyotl” que atacaba automovilistas en Puebla

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla detuvieron a Rafael “N”, identificado de manera preliminar como el presunto responsable de una serie de ataques con arma de fuego contra automovilistas que circulaban por la Vía Atlixcáyotl.

El arresto ocurrió durante la madrugada de este martes 14 de julio en el fraccionamiento Santa Fe, donde agentes ministeriales acudieron para ejecutar una orden de aprehensión. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre recibió a disparos al personal que participaba en el operativo, lo que derivó en un enfrentamiento.

La movilización y las detonaciones alertaron a habitantes de la zona. Elementos del Ejército Mexicano restringieron los accesos durante varias horas para permitir el desarrollo de las acciones de seguridad.

¿Cómo fue detenido el presunto francotirador de Atlixcáyotl?

La captura se realizó poco después de las 4:00 horas. Las autoridades localizaron al sospechoso dentro de un inmueble y desplegaron un operativo para cumplimentar el mandato judicial.

Hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha informado oficialmente si hubo personas heridas durante el enfrentamiento ni ha detallado los objetos asegurados durante la revisión del domicilio.

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También se espera que las autoridades precisen los delitos que serán imputados al detenido y su posible relación con cada uno de los ataques reportados desde enero.

¿Cuántos ataques se atribuyen al detenido?

Información preliminar vincula a Rafael “N” con al menos 14 agresiones contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl. Dos personas resultaron heridas, entre ellas un niño de ocho años que recibió un impacto de bala en el rostro y logró sobrevivir.

Otro de los lesionados fue un repartidor de aplicación que circulaba en motocicleta. El proyectil lo alcanzó en una pierna y le provocó una fractura.

En otros casos, los conductores reportaron impactos en puertas, carrocerías y cristales de sus vehículos, sin que los disparos causaran lesiones.

Ataques comenzaron en enero de 2026

El primer caso conocido ocurrió en enero, cuando el menor viajaba por la avenida. Durante febrero se presentaron nuevos reportes de vehículos alcanzados por proyectiles.

En abril se registró el ataque contra el motociclista y, durante mayo y junio, otros automovilistas denunciaron daños similares bajo el mismo patrón.

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A balazo limpio recibió el francotirador de #Atlixcayotl a los policías de investigación que iban a capturarlo.



El cobarde desquiciado llevaba mucho tiempo atemorizando a conductores y personas a los que disparaba impunemente.



Ya fue capturado.



Larga cárcel. pic.twitter.com/fnLbhUwgUW — Oswaldo Ríos (@OSWALDORIOSM) July 14, 2026

El caso más reciente ocurrió el 8 de julio, cuando el conductor de un Volkswagen Pointer escuchó una detonación mientras pasaba por la zona de Angelópolis. Al detenerse, descubrió un impacto de bala en la puerta del copiloto.

La Fiscalía de Puebla deberá determinar si todas las agresiones fueron cometidas por la misma persona, qué tipo de armas fueron utilizadas y cuál habría sido el motivo de los ataques. También continúa la investigación para descartar la participación de otras personas.

IO