¿Quién era Ignacio Castrejón Valdez? Confirman que el exalcalde de Sombrerete fue localizado entre los 10 cuerpos hallados en Zacatecas

El exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, fue identificado como una de las 10 personas localizadas sin vida este sábado en distintos municipios de Zacatecas, en una jornada que provocó una amplia movilización de corporaciones de seguridad y el reforzamiento de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo del también empresario fue encontrado sobre la carretera federal 45, a la altura del entronque hacia la comunidad de Santa Anita, en el municipio de Sombrerete.

La noticia generó reacciones entre autoridades y actores políticos de la entidad, quienes lamentaron el fallecimiento del exfuncionario mientras continúan las indagatorias para esclarecer los hechos.

Exalcalde formaría parte de las 10 víctimas encontradas este sábado

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó previamente el hallazgo de 10 cuerpos sin vida en diferentes puntos del estado durante este sábado.

Entre las víctimas se encuentra Ignacio Castrejón Valdez, cuyo caso ha cobrado especial relevancia debido a su trayectoria en la vida pública y empresarial del municipio de Sombrerete.

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Los cuerpos fueron localizados en distintos municipios, entre ellos Pánuco, Morelos, Sain Alto y Sombrerete, donde las autoridades desplegaron operativos para asegurar las zonas e iniciar las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía estatal mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar las circunstancias de los homicidios y establecer la posible relación entre los distintos hallazgos registrados durante la jornada.

Autoridades expresan condolencias

Tras confirmarse la muerte del exalcalde, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, expresó públicamente sus condolencias a familiares y amigos de Ignacio Castrejón Valdez.

El edil lamentó el fallecimiento del exfuncionario y manifestó su solidaridad con sus seres queridos en este momento.

Mientras tanto, el Gobierno estatal reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con las instituciones de seguridad para identificar a los responsables y evitar que hechos de esta naturaleza afecten la estabilidad en la entidad.

IDENTIFICAN A UNO DE LOS 10 CUERPOS; ERA EL EX PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOMBRERETE 🚨



Fue identificado Ignacio "Nacho" Castrejón Valdez, ex presidente municipal de Sombrerete, empresario y constructor, como una de las víctimas localizadas este sábado en Zacatecas.



De acuerdo con… pic.twitter.com/cFKMHpZ1iV — Hablando Claro Fresnillo (@hablandoclarof) July 18, 2026

Fiscalía mantiene investigaciones y refuerzan operativos

Las autoridades estatales informaron que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas continúa con los trabajos periciales y de inteligencia para esclarecer los asesinatos registrados este sábado.

El Gobierno del estado señaló que los operativos de seguridad fueron reforzados en las zonas donde ocurrieron los hallazgos, con apoyo de corporaciones estatales y federales, como parte de la estrategia para localizar a los responsables.

La localización de los 10 cuerpos representa uno de los episodios de violencia más relevantes registrados recientemente en Zacatecas y ha motivado una respuesta inmediata de las autoridades, que aseguraron que no permitirán que estos hechos frenen los avances en materia de seguridad y pacificación en la entidad.

IO