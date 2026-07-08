Ernestina Godoy niega que se busque proteger a ‘El Mayo’ Zambada a través de nueva investigación

La Fiscalía General de la República (FGR) negó que el gobierno mexicano busque proteger a Ismael “El Mayo” Zambada y afirmó que el líder del Cártel de Sinaloa tiene órdenes de aprehensión vigentes en México, por delitos cometidos en territorio nacional.

Durante una conferencia de prensa sobre la detención y traslado de Zambada a Estados Unidos en 2024, la fiscal Ernestina Godoy Ramos aseguró que la institución cuenta con carpetas de investigación integradas y pruebas suficientes que permitieron solicitar su extradición.

“No hay ninguna protección de ningún tipo”, afirmó la fiscal, al responder a señalamientos sobre una supuesta intención de favorecer al capo sinaloense.

¿Qué información entregó Estados Unidos a México?

Godoy Ramos señaló que la información enviada por Estados Unidos ha sido “parcial e insuficiente”.

Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, explicó que la FGR presentó el 14 de agosto de 2024 una solicitud formal de asistencia jurídica con 11 puntos de información.

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De esos requerimientos, Estados Unidos respondió seis y mantiene pendientes cinco. La Fiscalía ha enviado 16 oficios recordatorios para insistir en la entrega de los datos faltantes.

Además, la FGR remitió una nueva solicitud de asistencia jurídica internacional para pedir información relacionada con la posible participación de integrantes del FBI en la planeación, captura, traslado y encubrimiento del caso.

¿Investigan a Ken Salazar por el caso de ‘El Mayo’?

Godoy Ramos dijo que existen posibles responsabilidades del exembajador Ken Salazar, luego de que en 2024 sostuvo públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en la operación.

La Fiscalía señaló que, si se confirma una intervención de autoridades extranjeras en territorio mexicano, podrían configurarse violaciones al derecho nacional e internacional.

🔴 #EnVivo | Conferencia de prensa encabezada por la Fiscal General de la República, @ErnestinaGodoy_, para informar sobre el secuestro de Ismael “N”.



Sigue la transmisión aquí ▶️ https://t.co/atzuIbaivS — FGR México (@FGRMexico) July 8, 2026

¿Qué pasó con el piloto que trasladó a Zambada?

David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, informó que el piloto fue identificado, deportado a México y posteriormente detenido por portación de armas.

Posteriormente, fue entregado nuevamente a Estados Unidos con base en la Ley de Seguridad Nacional. La FGR mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer su papel en el traslado de Zambada.

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