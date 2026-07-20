Fiscalía de Zacatecas investiga extorsión y posible colusión por asesinato de 10 personas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas amplió las líneas de investigación por el asesinato de 10 personas cuyos cuerpos fueron localizados en distintos puntos de la entidad. Las autoridades analizan posibles actos de extorsión, corrupción, operaciones financieras y una eventual colusión de servidores públicos.

El fiscal estatal, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que los dictámenes forenses establecieron que ocho víctimas murieron por asfixia mediante estrangulamiento, mientras que las otras dos presentaron heridas producidas por disparos de arma de fuego.

Los estudios toxicológicos también identificaron indicios de consumo reciente de narcóticos en cinco personas. Sin embargo, la Fiscalía precisó que ninguna de las 10 víctimas contaba con antecedentes delictivos.

¿Quiénes eran las 10 personas asesinadas en Zacatecas?

Entre las víctimas se encontraban cinco empresarios, dos funcionarios públicos, un exalcalde, un político y un ganadero.

Las autoridades identificaron a Ignacio Castrejón Valdez, expresidente municipal de Sombrerete; Fidel Álvarez de la Torre, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo, y Jesús Gerardo Muñetón, integrante del cuerpo de bomberos de ese municipio.

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También fue identificado Juan Carlos Berúmen, propietario del bar Las Míster, ubicado en Fresnillo. Como parte de las diligencias, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó un cateo en ese establecimiento.

En cuatro casos, los familiares dejaron de tener contacto con las víctimas desde el 16 de junio. No obstante, la Fiscalía señaló que no existían denuncias formales por desaparición antes de que los cuerpos fueran encontrados.

Fiscalía indaga extorsión y corrupción de funcionarios

Una de las principales líneas apunta a posibles cobros de extorsión y a la participación o protección de servidores públicos. Los investigadores también revisan movimientos financieros para determinar si existía alguna relación económica entre las víctimas o con grupos delictivos.

La Fiscalía busca establecer cómo fueron privadas de la libertad, dónde ocurrieron los homicidios y por qué sus cuerpos fueron abandonados en los municipios de Morelos, Pánuco y General Francisco R. Murguía.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas. Tampoco han determinado públicamente el grupo criminal que podría estar relacionado con el multihomicidio.

Reforzamiento operativo con el despliegue de más de 400 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas. pic.twitter.com/NFZnZVnYUJ — México Aeroespacial y Defensa (@maeroespacial) July 20, 2026

Llegan más de 400 elementos para reforzar Zacatecas

Después del hallazgo, 280 integrantes del Ejército Mexicano y 128 elementos de la Guardia Nacional llegaron a Zacatecas para reforzar los operativos. Al despliegue se sumaron 48 agentes de corporaciones estatales.

Las acciones incluyen patrullajes, puntos de inspección, vigilancia regional y operaciones de reconocimiento. Además, fueron destinadas tres aeronaves: dos de la Fuerza Aérea Mexicana y una de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

El obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, pidió trabajar por la paz y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. La investigación continúa abierta para esclarecer el motivo del crimen y determinar si existió participación de funcionarios públicos.

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