Aseguran 200 kilos de metanfetamina ocultos en carretes industriales en Sonora

Autoridades federales y estatales aseguraron en Sonora alrededor de 200 kilogramos de metanfetamina que estaban ocultos dentro de carretes industriales y eran transportados en un vehículo de una empresa de paquetería.

El Gabinete de Seguridad federal informó que durante el operativo también fue detenida una persona, quien quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

En la acción participaron elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, además de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y autoridades de Seguridad Pública de Sonora.

Las autoridades no precisaron inicialmente el punto de la carretera donde ocurrió el aseguramiento, el origen del cargamento ni su posible destino.

¿Cómo ocultaron la metanfetamina asegurada en Sonora?

De acuerdo con el reporte oficial, la droga se encontraba escondida en el interior de carretes utilizados para actividades industriales. Estos objetos eran trasladados como parte de la carga de una unidad dedicada al servicio de paquetería.

Los agentes localizaron el narcótico después de realizar labores de inteligencia, inspección y vigilancia en carreteras. Tras revisar el vehículo y los carretes, aseguraron los aproximadamente 200 kilos de metanfetamina.

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La unidad, la carga y los objetos relacionados con el traslado quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial. Los peritajes deberán confirmar el peso exacto y la composición de la sustancia.

El conductor o responsable del cargamento fue detenido. Sin embargo, la información difundida no aclara si trabajaba para la empresa de mensajería, si conocía el contenido de los carretes o si existen otras personas investigadas.

¿Qué sigue después del decomiso de droga?

La Fiscalía General de la República deberá integrar la carpeta de investigación para establecer de dónde salió la metanfetamina, hacia dónde era trasladada y qué organización criminal estaría relacionada con el envío.

También se analizarán los documentos de traslado, registros de la unidad, teléfonos y demás indicios que permitan identificar a quienes prepararon y entregaron el cargamento.

En Sonora, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SonoraSeguridad aseguraron 200 kilos de metanfetamina ocultos al interior de carretes industriales que eran transportados en un vehículo de paquetería, y detuvieron a una persona.



Con… pic.twitter.com/ffBSsmlQgy — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 29, 2026

Sonora representa una ruta relevante para el traslado de drogas hacia la frontera con Estados Unidos. Durante 2026, las autoridades han realizado otros decomisos en las carreteras de la entidad, incluido el aseguramiento de más de tres toneladas de metanfetamina escondidas entre alimento para ganado en la vía Sonoyta-Puerto Peñasco.

El Gabinete de Seguridad sostuvo que estas acciones buscan impedir el tráfico de drogas, reducir los recursos de los grupos delictivos y fortalecer la vigilancia en las rutas utilizadas por el transporte de carga y paquetería.

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