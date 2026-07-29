Viuda del alcalde de Temoac queda en prisión preventiva por presunta extorsión agravada

Un juez de Control impuso prisión preventiva a Marisol “N”, viuda del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, por su presunta participación en actos de extorsión agravada cometidos en ese municipio de Morelos.

La Fiscalía General del Estado informó que la medida cautelar también fue dictada contra Geovany Emmanuel “N”, director de Seguridad Pública municipal. Ambos fueron presentados ante la autoridad judicial por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto.

La audiencia inicial se celebró este martes 28 de julio en la Ciudad Judicial de Cuautla. Los imputados permanecerán detenidos mientras se define si serán vinculados a proceso. La continuación de la audiencia quedó programada para el próximo 4 de agosto.

¿De qué acusan a la viuda del alcalde de Temoac?

De acuerdo con la investigación, Marisol “N” y Geovany Emmanuel “N” habrían participado desde julio de 2025 en un esquema para exigir dinero a distintas víctimas.

La Fiscalía sostiene que los funcionarios municipales presuntamente golpeaban y amenazaban a las personas para obligarlas a entregar sumas de dinero a cambio de no causarles daño.

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Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas el lunes 27 de julio como parte de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión. Marisol “N” también se desempeñaba como presidenta del DIF municipal, mientras que Geovany Emmanuel “N” estaba al frente de la Policía de Temoac.

La prisión preventiva no representa una sentencia. El juez todavía deberá valorar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para resolver la situación jurídica de ambos imputados.

¿La detención está relacionada con el asesinato de Valentín Lavín?

Hasta el momento, la Fiscalía de Morelos no ha relacionado a Marisol “N” con el homicidio de su esposo. La acusación presentada ante el juez corresponde únicamente al delito de extorsión agravada.

Valentín Lavín Romero fue asesinado a balazos el 22 de julio dentro de la Presidencia Municipal de Temoac. Los responsables escaparon después del ataque y las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación.

#FiscalíaMorelosInforma📄PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE TEMOAC POR EXTORSIÓN AGRAVADA



•Mediante violencia y amenazas, desde julio de 2025 coaccionaron a víctimas, para la entrega de una fuerte suma de dinero a cambio de no hacerles daño



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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el alcalde ya era investigado por posibles relaciones con los grupos delictivos Los Aparicio y Los Huazulco, vinculados con secuestros, extorsiones, narcomenudeo y homicidios en el oriente de Morelos.

García Harfuch también señaló que la investigación considera las detenciones de familiares políticos del edil, entre ellos su suegra, Andrea “N”, conocida como “La Patrona”, y su suegro. No obstante, las autoridades no han informado quién ordenó o ejecutó el asesinato del presidente municipal.

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