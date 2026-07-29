Este será el auto eléctrico que Kia armará en Nuevo León: autonomía, precio y características del SUV eléctrico

El Kia EV3 será el primer vehículo totalmente eléctrico que la automotriz surcoreana producirá en México, como parte de una inversión de 649 millones de dólares destinada a su planta de Pesquería, Nuevo León.

El anuncio se realizó este miércoles 29 de julio durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que el modelo actualmente se fabrica en Corea del Sur, pero su producción también se trasladará a territorio mexicano.

La nueva línea comenzará operaciones el 4 de agosto y tendrá inicialmente cerca de 27 por ciento de contenido nacional. El Gobierno federal espera que este porcentaje aumente conforme Kia incorpore más proveedores y componentes elaborados en México.

¿Cómo es el Kia EV3 que se producirá en Nuevo León?

El Kia EV3 es un SUV compacto desarrollado sobre la plataforma Electric Global Modular Platform de 400 voltios, diseñada exclusivamente para automóviles eléctricos. Esta arquitectura permite aprovechar el espacio interior y mejorar la eficiencia energética.

El modelo utiliza la propuesta visual Opposites United de Kia, con formas geométricas, superficies continuas y una evolución de la parrilla conocida como Tiger Face. También cuenta con luces diurnas Star Map y manijas integradas a la carrocería para reducir la resistencia al aire.

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En el interior dispone de una pantalla panorámica de casi 30 pulgadas, equipo de audio Harman Kardon y asistencias para la conducción. Entre ellas se encuentran el frenado automático ante riesgo de colisión, control de crucero inteligente y detección de tráfico cruzado durante maniobras en reversa.

El EV3 será además el primer modelo de la compañía en México equipado con Kia Connect, plataforma que permite acceder desde un teléfono celular a servicios conectados, actualizaciones remotas y funciones como Digital Key 2.0.

¿Cuánta autonomía ofrece el Kia EV3?

El vehículo llegará al mercado mexicano en dos versiones. La EX tendrá una batería de 54 kWh y ofrecerá una autonomía estimada de hasta 436 kilómetros.

La versión SXL de rango extendido contará con una batería de 81 kWh y podrá recorrer hasta 605 kilómetros bajo el ciclo de medición WLTP. Kia señala que la autonomía puede variar según la carga, las condiciones del camino y el estilo de conducción.

#MañaneraDelPueblo | Horacio Chávez, director comercial de @KiaMexico, anunció una inversión sustentable de 649 millones de dólares destinada a la electromovilidad y al desarrollo del Kia EV3 en el país. Este proyecto contempla la infraestructura de recarga, la instalación de una… pic.twitter.com/Rp2zXP1VIs — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 29, 2026

Con un cargador rápido de 400 voltios, la batería puede pasar de 10 a 80 por ciento en un periodo aproximado de entre 29 y 31 minutos. Una recarga completa mediante un sistema doméstico requiere entre cinco horas con 20 minutos y siete horas con 15 minutos, según la versión.

¿Cuánto cuesta el Kia EV3 2027 en México?

La preventa comenzó el 17 de julio y permanecerá disponible hasta el 13 de agosto de 2026 para la versión SXL de rango extendido. Su precio anunciado es de 767 mil 700 pesos, mientras que el apartado requiere un depósito de 5 mil pesos mediante Mercado Libre.

Las ventas y entregas de las primeras unidades comenzarán a partir del 6 de agosto. La compra incluirá un cargador doméstico de 7.4 kW, hasta 20 metros de cableado, instalación y asistencia para realizar los trámites correspondientes ante la Comisión Federal de Electricidad.

¿Cuántos empleos generará Kia en Pesquería?

La inversión permitirá crear 500 nuevos empleos durante 2026 y otros mil 500 puestos directos entre 2027 y 2030.

Sheinbaum afirmó que el proyecto representa una señal de confianza en México y un avance para la electromovilidad. Además de la fabricación del EV3, Kia desarrollará opciones de carga en hogares y espacios públicos, así como asistencia móvil para automóviles que se queden sin batería.

La planta también incorporará un parque solar y una segunda instalación para tratar aguas residuales. Estas acciones forman parte de la estrategia de la empresa para ampliar su capacidad productiva y reducir el consumo de energía y agua en Pesquería.

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