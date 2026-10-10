Trágico encontronazo: Mujer pierde la vida tras estrellarse contra pilar del Tren Maya

Un fatal accidente vial cobró la vida de una mujer durante la noche de este domingo, luego de que el vehículo en el que viajaba se impactara de manera violenta contra uno de los pilares de concreto que sostienen la estructura del puente del Tren Maya, sobre el Boulevard Colosio Tintal, a muy pocos metros de la estación ferroviaria. ​

De acuerdo con los primeros informes emitidos por los cuerpos de seguridad y de vialidad que acudieron al lugar de los hechos, la víctima transitaba a bordo de un automóvil compacto marca Nissan, tipo Tiida, color gris, con placas de circulación del estado de Veracruz.

La unidad circulaba en dirección de poniente a oriente sobre la citada vialidad.

​Trascendió en el lugar que la automovilista presuntamente provenía de la ciudad de Mérida, Yucatán, con destino a la Riviera Maya.

Las primeras investigaciones y los peritajes preliminares sugieren que la combinación del exceso de velocidad y una posible pérdida del control del manubrio provocaron que la conductora se desviara abruptamente de su trayecto.

Al llegar a la altura de un retorno, la unidad subió al camellón central y terminó su alocada carrera estrellándose de frente contra la sólida base de concreto de la infraestructura federal. ​

El brutal golpe destrozó por completo la parte frontal del compacto, dejando el motor incrustado en el habitáculo.

Testigos que circulaban por la zona dieron aviso de inmediato a través del número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal, Tránsito, así como a paramédicos y al cuerpo de Bomberos. ​

A su llegada, los socorristas procedieron a brindar los primeros auxilios a la conductora; sin embargo, nada se pudo hacer por ella.

Los paramédicos confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales debido a la severidad de los traumatismos provocados por la colisión, quedando además atrapada entre los fierros retorcidos de la cabina. ​

El área fue acordonada de inmediato por las autoridades preventivas para preservar la escena del desastre y facilitar las maniobras.

Minutos más tarde, arribaron peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes de la Policía de Investigación para llevar a cabo el levantamiento de indicios.

Los bomberos tuvieron que emplear equipo hidráulico especial para liberar el cadáver de la tripulante. ​

Finalmente, personal del Servicio Médico Forense (SEFOVE) realizó el traslado del cuerpo a sus instalaciones para la práctica de la necropsia de ley y en espera de que sea identificado oficialmente por sus familiares.

El vehículo destrozado fue remolcado por una grúa a un corralón bajo resguardo de la representación social para deslindar responsabilidades.