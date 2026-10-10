Exhiben presencia de maquinaria pesada durante la noche en Playa Delfines de Cancún

La presencia de maquinaria pesada durante la noche en Playa Delfines, uno de los puntos más visitados de la ciudad y zona de anidación de tortugas marinas, generó sorpresa entre turistas y cuestionamientos sobre los trabajos que se realizan en esta franja costera y las medidas implementadas para proteger el entorno.

La actividad llamó la atención debido a que se trata de un área ambientalmente sensible, donde las tortugas marinas llegan a desovar durante la temporada de anidación.

La presencia de equipo pesado sobre la arena plantea dudas sobre las precauciones adoptadas para evitar afectaciones al ecosistema.

El uso de maquinaria implica riesgos que deben ser controlados, entre ellos posibles derrames de combustible, lubricantes o fluidos hidráulicos, además de alteraciones en la superficie de la playa.

Por ello, resulta relevante conocer el tipo de labores que se llevan a cabo, las condiciones en que fueron autorizadas y las medidas de protección ambiental previstas.

Tras esta escena, ciudadanos en redes sociales cuestionaron quién está a cargo de los trabajos, si cuentan con los permisos correspondientes y qué acciones se aplican para proteger las áreas utilizadas por las tortugas para depositar sus huevos.