Detienen a menor de edad con motocicleta robada tras persecución en Cancún

Una persecución policiaca que se prolongó por varios minutos culminó con la detención de un adolescente en las inmediaciones de la Región 236, luego de que circulara a exceso de velocidad y en sentido contrario por diversas calles y avenidas de la ciudad para intentar evadir a los agentes de la Policía Municipal. ​

Los hechos se desencadenaron cuando elementos policiales que realizaban recorridos de prevención y vigilancia a la altura del Arco Norte detectaron al jovencito conduciendo una motocicleta de manera temeraria.

Al marcarle el alto, el sospechoso hizo omisión a las indicaciones de las autoridades y aceleró la marcha, dando inicio a una intensa persecución por distintos sectores de la zona norte.

​Durante la huida, el presunto delincuente realizó maniobras evasivas de alto riesgo, internándose entre avenidas secundarias y circulando en sentido opuesto al flujo vehicular para desorientar a las patrullas que le seguían el paso.

Sin embargo, la oportuna coordinación de los elementos de seguridad permitió acorralarlo y cortarle el paso estratégicamente. ​El operativo concluyó sobre la lateral de la avenida 20 de Noviembre, a la altura de la calle 100, justo a un costado del conocido motel El Torito.

En ese punto, los agentes municipales le dieron alcance y procedieron a neutralizarlo. Al momento de ser abordado por los oficiales, el masculino refirió ser menor de edad, motivo por el cual se activaron de inmediato los protocolos de resguardo e intervención para adolescentes. ​

Al realizar la inspección física y solicitar el estado legal de la motocicleta a través de la base de datos de la Plataforma México, el sistema confirmó que el vehículo contaba con un reporte de robo vigente. Ante el hallazgo del delito flagrante, los efectivos procedieron al aseguramiento formal del jovencito y a la lectura de sus derechos constitucionales. ​

El menor detenido fue puesto a disposición para determinar su situación jurídica. En tanto, los agentes custodiaron la zona en espera de una grúa para el remolque del vehículo robado hacia el corralón municipal, donde quedará bajo resguardo como evidencia del caso.