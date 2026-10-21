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Incendio de una vivienda del fraccionamiento Vista Real de Cancún genera movilización de cuerpos de emergencia

El fuego se registró la tarde de este miércoles en una vivienda de la cerrada Monte Trigo, en las inmediaciones del fraccionamiento Vista Real; la persona lesionada fue trasladada a un hospital.

Por Erick Díaz

21 de oct de 2026

1 min

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Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a una persona que resultó con quemaduras durante el incendio
Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a una persona que resultó con quemaduras durante el incendio / Erick Díaz

Una persona resultó con quemaduras luego de registrarse un incendio al interior de una vivienda ubicada en la cerrada Monte Trigo, en las inmediaciones del fraccionamiento Vista Real, sobre la lateral del Arco Norte, la tarde de este miércoles.

El siniestro generó la movilización de los cuerpos de emergencia, luego de que se reportara el fuego al interior del domicilio. A su llegada, los elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron las maniobras correspondientes para sofocar las llamas y controlar la situación.

Elementos del Cuerpo de Bomberos inspeccionaron un establecimiento comercial tras un reporte de incendio; al llegar, el fuego ya había sido sofocado

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Por su parte, paramédicos brindaron atención prehospitalaria a la persona lesionada y posteriormente la trasladaron a un hospital para recibir atención médica debido a las quemaduras que presentó.

Elementos policiacos también acudieron al lugar para apoyar durante las labores de emergencia y resguardar la zona.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que originaron el incendio ni el estado de salud de la persona afectada.

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