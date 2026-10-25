Pronostican lluvias y sensación térmica de hasta 41 grados en Quintana Roo hoy 25 de octubre

El ingreso de humedad del mar Caribe y el golfo de México, en combinación con un canal de baja presión, favorecerá lluvias y chubascos dispersos con actividad eléctrica en Quintana Roo este domingo 25 de octubre, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros, de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc).

El pronóstico indica cielo parcialmente nublado, con incremento de nublados durante el día y ambiente caluroso a muy caluroso. Las temperaturas máximas alcanzarán entre 27 y 38 grados Celsius, mientras que la sensación térmica llegará hasta los 41 grados en Isla Mujeres.

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Isla Mujeres registrará la mayor sensación térmica

Isla Mujeres tendrá temperaturas máximas de entre 36 y 38 grados, con sensación térmica de 41 grados; en Felipe Carrillo Puerto se esperan entre 34 y 36 grados, con sensación de hasta 39 grados, mientras que en Lázaro Cárdenas el termómetro marcará entre 33 y 35 grados.

En Benito Juárez, Puerto Morelos, José María Morelos, Othón P. Blanco y Bacalar se prevén máximas de entre 32 y 34 grados. En Playa del Carmen oscilarán entre 31 y 34 grados, en Tulum entre 31 y 33 grados y en Cozumel entre 27 y 29 grados.

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Respecto a las temperaturas mínimas previstas para la mañana del lunes 26 de octubre, Felipe Carrillo Puerto podría registrar entre 15 y 17 grados; Playa del Carmen y José María Morelos, de 19 a 21 grados; Tulum, de 20 a 22 grados, y Puerto Morelos, de 21 a 23 grados.

Ante las altas temperaturas, Protección Civil recomendó mantenerse hidratado, evitar actividades físicas intensas bajo el sol, utilizar ropa fresca y aplicar bloqueador solar. También pidió extremar precauciones por la posible formación de bancos de niebla durante las mañanas y noches.