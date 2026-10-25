Yucatán acumula 5 mil 621 delitos en apenas nueve meses y rebasa los registros anuales del 2022 al 2025

Yucatán llegó a septiembre con 5 mil 621 delitos del fuero común registrados, una cantidad que en apenas nueve meses ya supera todo lo contabilizado durante 2025 y rebasa también los totales completos de 2022, 2023 y 2024.

La cifra confirma un aumento en las carpetas de investigación abiertas este año, aunque tiene una particularidad que obliga a leerla con cuidado: desde enero cambió en todo México la metodología utilizada por las fiscalías para reportar la incidencia delictiva.

El nuevo Registro Nacional de Incidencia Delictiva amplió de 53 a 71 los delitos considerados y modificó criterios para precisar la clasificación de los hechos. Por eso, los números de 2026 no son completamente equivalentes a los de años anteriores.

Aun con esa reserva, la evolución dentro del propio año muestra una presión creciente.

Entre enero y agosto se habían contabilizado 4 mil 986 delitos. Septiembre agregó otros 632, con lo que el acumulado llegó a 5 mil 621. Agosto había sido todavía más alto, con 689 registros, el mayor nivel mensual de 2026 hasta ese momento.

Septiembre, por tanto, significó una disminución mensual de 8.3% frente a agosto, pero no alcanzó para revertir la trayectoria acumulada.

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El estado ya registra 264 casos más que durante todo 2025, cuando cerró con 5 mil 357 carpetas.

En porcentaje, el volumen de los primeros nueve meses de este año resulta 4.9% superior al total del año anterior.

Cuatro años rebasados

Los registros anteriores permiten dimensionar el cambio.

En 2022 Yucatán contabilizó 4 mil 209 delitos del fuero común. En 2023 fueron 4 mil 280 y en 2024 disminuyeron a 4 mil 147.

Después vino un salto importante en 2025, cuando las denuncias aumentaron 29.2% y alcanzaron 5 mil 357 casos.

La cifra de 2026 ya superó todos esos cierres antes de iniciar el último trimestre.

Sin embargo, no puede afirmarse sin matices que se trate del mayor nivel comparable desde 2022, precisamente porque este año comenzó a utilizarse el nuevo RNID.

El propio Secretariado Ejecutivo separa sus bases de datos en dos periodos: la metodología aplicada de 2015 a 2025 y la vigente desde 2026. Además, publicó una nota específica para orientar las comparaciones históricas entre ambos sistemas.

Eso significa que parte de la diferencia puede reflejar más delitos registrados dentro de la nueva clasificación y no necesariamente un aumento equivalente de la criminalidad real.

Una denuncia no es todo el delito

Hay otra precisión relevante.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo corresponden a presuntos delitos asentados en averiguaciones previas o carpetas de investigación abiertas por las fiscalías estatales.

No representan la totalidad de los hechos delictivos ocurridos.

Un delito puede no denunciarse y, por tanto, quedar fuera de esta estadística. Asimismo, una carpeta puede ser reclasificada durante la investigación si el Ministerio Público determina que el hecho corresponde a otro tipo penal o incluso que inicialmente no existió delito.

Por ello, los 5 mil 621 registros describen principalmente la actividad que llegó al conocimiento de las autoridades ministeriales.

Aun así, constituyen el indicador oficial utilizado para comparar la evolución de la incidencia delictiva entre entidades.

Tercero con menos casos

El repunte local contrasta con la posición que Yucatán conserva frente al resto del país.

Hasta septiembre únicamente Tlaxcala y Campeche reportaban menos delitos del fuero común.

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Tlaxcala acumuló mil 344 registros y Campeche poco más de 3 mil, mientras Yucatán llegó a 5 mil 621.

Eso coloca al estado como el tercero con menor número absoluto de carpetas, no como el “tercer lugar nacional” en incidencia en sentido general, pues ese tipo de clasificación cambia cuando se consideran tasas poblacionales o delitos específicos.

La diferencia con otras entidades es amplia.

El Estado de México concentraba cerca de 248 mil casos; la Ciudad de México, alrededor de 159 mil, y Guanajuato, casi 120 mil durante los primeros nueve meses.

Quintana Roo, por su parte, superaba los 44 mil registros, varias veces el volumen de Yucatán.

La fotografía nacional muestra así dos realidades simultáneas: Yucatán permanece en el grupo de menor incidencia absoluta, pero sus propios registros vienen aumentando.

Leve dismunición

El comportamiento del último mes disponible ofrece una señal mixta.

Los 632 delitos de septiembre fueron menos que los 689 de agosto y representaron la cifra mensual más baja de los últimos cuatro meses.

Pero algunos indicadores específicos se movieron en sentido contrario.

Por ejemplo, durante septiembre se reportaron 30 homicidios, de los cuales cuatro fueron dolosos y 26 culposos, principalmente vinculados con hechos de tránsito. En agosto habían sido 21, por lo que ese rubro aumentó 42.8% de un mes a otro.

Ese dato muestra por qué la incidencia general no debe leerse como un bloque uniforme.

Puede bajar el número total de carpetas en un mes y, al mismo tiempo, aumentar determinado tipo de delito.

Alertas encendidas desde el 2025

El aumento tampoco comenzó en el 2026.

El año pasado Yucatán pasó de 4 mil 147 a 5 mil 357 denuncias, un crecimiento anual de 29.2%.

Uno de los principales factores fue el incremento de delitos patrimoniales.

El daño a la propiedad encabezó las denuncias de 2025 con mil 45 carpetas, 53% más que un año antes, mientras el robo subió de 510 a 724 casos.

Ese antecedente permite observar que, aun antes del cambio metodológico nacional, algunos indicadores locales ya mostraban una trayectoria ascendente.

La diferencia es que ahora las nuevas reglas de registro dificultan separar cuánto del aumento de 2026 proviene del comportamiento real de los delitos y cuánto responde a una medición más amplia.

El reto del último trimestre

Con octubre, noviembre y diciembre todavía pendientes, Yucatán ya se encuentra por encima de todo 2025.

Si los registros mantuvieran simplemente el promedio observado entre enero y septiembre, el cierre anual superaría con amplitud los seis mil casos.

No obstante, proyectar una cifra definitiva sería prematuro porque la incidencia mensual puede cambiar de manera considerable y los datos son susceptibles de actualizaciones posteriores.

Más importante será observar qué delitos explican el crecimiento.

La estadística general permite saber que hay más carpetas, pero para entender el fenómeno será necesario separar homicidios, lesiones, robos, fraudes, violencia familiar, delitos sexuales y daños patrimoniales, entre otros.

También será necesario distinguir el comportamiento de Mérida y su zona metropolitana de lo que ocurre en municipios del interior.

Los datos municipales existen dentro del nuevo Registro Nacional, pero deben analizarse bajo la misma metodología 2026 para evitar comparaciones incorrectas con periodos anteriores.

Por ahora, la conclusión es más precisa que alarmista.

Yucatán continúa entre las entidades con menos delitos registrados del país.

Pero dentro de sus propios parámetros, el volumen de carpetas ha aumentado y, antes de terminar septiembre, ya rebasó todo lo denunciado durante el año pasado.

La ventaja nacional permanece. La señal interna, sin embargo, cambió.