Caen dos hombres por presunto homicidio en grado de tentativa en Playa del Carmen

Mario Alejandro “N”, de 30 años, originario de Tabasco, y Luis Fernando “N”, de 36 años, originario de Quintana Roo, fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión por su probable participación en el delito de homicidio en grado de tentativa, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 19 de octubre en un taller mecánico ubicado en la colonia Nicte-Ha, en Playa del Carmen, donde Faustino “N” habría sostenido una discusión con los ahora detenidos debido a una deuda.

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Durante el altercado, Faustino “N” fue lesionado con un arma blanca en el abdomen.

La Fiscalía identificó a Mario Alejandro “N” y Luis Fernando “N” como presuntos involucrados en la agresión y reportó que ambos fueron detenidos el 21 de octubre en cumplimiento de órdenes de aprehensión.