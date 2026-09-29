Clima en Quintana Roo: Pronostican fuertes lluvias en estos días de septiembre y octubre

Quintana Roo tendrá varios días con lluvias durante el cierre de septiembre y los primeros días de octubre, por lo que se esperan tormentas acompañadas de actividad eléctrica en distintos puntos del estado. También se prevén fuertes rachas de viento, principalmente en las zonas cercanas a la costa.

Estas condiciones podrían mantenerse durante varios días y generar lluvias de consideración en los municipios de Quintana Roo, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de las autoridades y tomar precauciones ante las tormentas.

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Del 29 de septiembre al 2 de octubre habrá lluvias fuertes

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo informó que del 29 de septiembre al 2 de octubre se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica.

El pronóstico señala que podrían registrarse acumulados de 50 a 75 milímetros de lluvia en los municipios del estado durante este periodo.

De acuerdo con Protección Civil, estas condiciones están relacionadas con la entrada de humedad proveniente del mar Caribe que favorecerán la formación de lluvias y tormentas.

También habrá fuertes rachas de viento

Además de las lluvias, se prevén rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora, principalmente en las zonas de costa y durante las tormentas.

Ante este panorama, Protección Civil recomendó a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.