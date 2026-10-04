Campeche apuesta por reproducir pulpo y pepino de mar para evitar su desaparición

Tras darse a conocer que el Instituto Tecnológico de Lerma retomará el programa de reproducción del pulpo para repoblar esta especie en las costas del estado de Campeche, Edward Ceballos Alejandre, director del Instituto de Pesca del Gobierno estatal (Inapesca), aseguró que respaldarán este programa y otros que contribuyan al salvamento de especies marinas en peligro de extinción debido a la pesca ilegal y al incumplimiento de los periodos de veda. Esto, al reconocer los avances científicos de dicho plantel educativo de nivel superior, los cuales aportan soluciones a los problemas que enfrentan los hombres de mar ante la reducción de sus actividades pesqueras.

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“Están muy avanzados en el tema de la tilapia, van a incursionar en el tema del pulpo. Estamos trabajando con ellos, lo que da alegría. Estamos trabajando el tema del camarón, un tema muy interesante. Es importante el trabajo del instituto y de la academia, el cual sin duda vamos a apoyar”, manifestó Ceballos Alejandre. Indicó que también siguen de cerca el proyecto que se retomará para intentar reproducir en cautiverio el pepino de mar en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Champotón. Hace aproximadamente 15 años se intentó desarrollar esta iniciativa para salvar a la especie de la extinción, ante la depredación por parte de pescadores ribereños dedicados a su captura ilegal, motivada por el alto valor que alcanza en el mercado asiático.

“Hay un proyecto de reproducción de pepino de mar que se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Champotón. Es un anteproyecto que por ahora avanza con pasos sólidos. Se trabaja con la academia y la investigación para salvar las especies marinas, y seguimos de cerca el trabajo que realizan con el centro de cuarentena certificado, un proyecto muy interesante cuya evolución estamos atentos a seguir”, señaló el titular del Inapesca.

Se trata del primer Centro de Cuarentena Certificado a nivel nacional para la introducción de otras especies a México, bajo estrictas normas de control que permitan evitar el ingreso de organismos con algún tipo de plaga o enfermedad. Edward Ceballos Alejandre indicó que están a la espera de que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) informe sobre los volúmenes de captura de pulpo registrados por los pescadores ribereños en las costas del estado, quienes aseguran haber alcanzado cifras históricas que no se observaban desde hace 10 años. Pescadores ribereños del municipio de Campeche han reportado capturas de hasta 350 kilos por embarcación, aunque esta abundancia también les afecta, debido a que ha provocado una disminución en el precio del producto al público.

“Estamos a la espera de que nos proporcionen los datos de la Conapesca. Sabemos que este año hay una buena captura de pulpo, resultado de las campañas de concientización con los pescadores para respetar los periodos de veda, así como de la vigilancia por parte de las autoridades de la Marina”, indicó.