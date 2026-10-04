Fatal choque en la Mérida-Campeche deja un muerto y paraliza la carretera

Un fatal accidente registrado durante la madrugada de este domingo en la carretera federal Mérida-Campeche dejó como saldo una persona fallecida y mantiene parcialmente interrumpida la circulación, luego de que un automóvil compacto y un tráiler de doble remolque protagonizaran un fuerte choque a la altura del kilómetro 27.

El percance ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando el conductor de un Ford Fiesta, quien presuntamente era elemento de la Policía Estatal y originario de Tenabo, fue impactado por la pesada unidad. Debido a la fuerza del golpe, el automóvil quedó prácticamente destrozado de la parte del conductor, mientras que el tráiler terminó volcado y atravesado sobre la carretera, obstaculizando el paso.

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Conductores que transitaban por la zona dieron aviso a los números de emergencia, por lo que al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Tenabo, personal del consorcio carretero, cuerpos de emergencia, bomberos y autoridades de la Fiscalía. La zona fue acordonada mientras se realizaban las diligencias correspondientes y posteriormente se efectuó el levantamiento del cuerpo.

La situación se complicó cuando la pesada unidad comenzó a incendiarse, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron para controlar las llamas. Las labores para retirar el tráiler y liberar completamente la vialidad continuaban horas después del accidente, mientras las autoridades realizan las investigaciones para determinar cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades.