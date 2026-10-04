Las lluvias causan afectaciones económicas y complican el tránsito en la zona norte de Quintana Roo

Las fuertes lluvias que azotaron el norte de Quintana Roo provocaron inundaciones, complicaciones viales y afectaciones a la actividad turística y comercial en este destino, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum y Lázaro Cárdenas, donde calles y avenidas quedaron anegadas, se redujo la movilidad y negocios registraron una menor afluencia de clientes. Derivado de la lluvia causada por la Onda Tropical número 36 y que cayó en Cancún por casi 12 horas, y que registró 134 litros de agua por metro cuadrado, las avenidas y calles de la ciudad amanecieron inundadas, lo que afectó la movilidad y generó daños económicos en negocios que no pudieron abrir, entre otros.

El volumen de agua estuvo muy por arriba de los 30 litros en promedio registrados por la Comisión Nacional del Agua. En diferentes puntos de la ciudad, el transporte público en combis, camiones y taxis estuvo operando, pero con retrasos y a baja velocidad debido a los cierres y zonas anegadas.

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Los puntos reportados por Protección Civil con mayores afectaciones fueron las avenidas Bonampak, Tulum, Yaxchilán, Chichén Itzá, Uxmal, Kabah y Nichupté, así como Prado Norte y la colonia Donceles 28, donde se registró circulación lenta y mayores tiempos de traslado debido a la acumulación de agua. Las lluvias también provocaron afectaciones en calles y zonas habitacionales, donde el agua acumulada complicó la circulación vehicular y el desplazamiento de los habitantes. Entre las áreas reportadas se encuentran los fraccionamientos Villas Otoch Paraíso, Ciudad Natura, Paraíso Maya, Tierra Maya, Los Héroes y Villas del Mar, entre otros.

Otro de los puntos que generó preocupación fue la avenida Colegios, donde varios automovilistas quedaron atrapados en zanjas abiertas por trabajos de introducción de redes de agua potable y alcantarillado. Las precipitaciones dificultaron la visibilidad y convirtieron las excavaciones en un riesgo para quienes intentaban atravesar el área. Ante esta situación, brigadas del Ayuntamiento de Benito Juárez iniciaron trabajos de bacheo para cubrir las excavaciones, debido a que la empresa concesionaria incumplió con las especificaciones para repavimentar la zona.

Habitantes y automovilistas solicitaron reforzar la señalización preventiva, delimitar correctamente las excavaciones y mantener pasos seguros para peatones y conductores, particularmente por tratarse de una zona con aproximadamente ocho planteles educativos y una importante afluencia de estudiantes y familias.

Estas condiciones obligaron a activar protocolos de atención y prevención por parte de distintas dependencias municipales, entre ellas la Dirección de Tránsito, la Policía Cancún, Protección Civil, Servicios Públicos y el Cuerpo de Bomberos. Las labores estuvieron enfocadas en atender los reportes ciudadanos, prevenir accidentes, auxiliar a conductores con dificultades para circular y atender situaciones de riesgo en las zonas afectadas.

La Comisión Nacional del Agua en la Península de Yucatán informó que, aunque continuarán las lluvias, serán de menor intensidad que las registradas durante la noche del viernes y madrugada del sábado.

Playa del Carmen

Las lluvias de las últimas 24 horas dejaron calles anegadas y afectaciones a las actividades comerciales en distintos puntos de la ciudad, aunque no se reportaron viviendas afectadas o inundadas, informó el comandante de Bomberos, Yivi Méndez. Durante un recorrido por la ciudad se observaron encharcamientos que en algunos puntos impedían el paso de peatones y complicaban la circulación vehicular. Entre las causas señaladas se encuentra la obstrucción de pozos pluviales por basura.

Las zonas bajas de Kantunilkín tuvieron complicaciones debido a las precipitaciones.

El comerciante Alejandro Hau señaló que el problema también está relacionado con los residuos que dejan habitantes y vendedores informales, además de la falta de desazolve de los pozos antes de la temporada de lluvias.

Rosendo Morales coincidió en que hace falta mayor control sobre los desechos generados por el comercio ambulante, pues terminan en calles y sistemas de drenaje, lo que favorece la acumulación de agua cuando se presentan precipitaciones.

Ante esta situación, la Secretaría de Protección Civil reforzó el “Operativo Tormenta” con recorridos preventivos y trabajos para atender los encharcamientos, además de mantener libres de basura las rejillas y alcantarillas en las zonas donde suele acumularse el agua.

Cozumel

Las lluvias redujeron la actividad turística y comercial por la suspensión de servicios náuticos y recorridos, así como menor afluencia en restaurantes y comercios. Prestadores de servicios estimaron una caída de hasta 25 por ciento en sus ingresos, mientras parte de los pasajeros de cruceros permaneció a bordo y no generó movimiento en tierra.

Julián Solís, prestador náutico, explicó que las reservaciones se cancelan o reprograman cuando el mar impide salir. Natalia Campos, artesana, señaló que “las ventas bajan porque el visitante permanece menos tiempo fuera de la terminal”. Jorge Ramírez, restaurantero, indicó que disminuyen las mesas ocupadas y las propinas.

La Asociación de Hoteles reportó una ocupación de 36 por ciento. Los pequeños comercios también registraron menores ventas y la acumulación de agua provocó congestionamientos y mayores tiempos de traslado.

Lázaro Cárdenas

Automóviles atascados en baches fue la postal matutina en el polígono sur de esta ciudad; incluso vehículos oficiales quedaron atrapados

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en zonas bajas de Kantunilkín y vialidades de Holbox, además de paralizar temporalmente las actividades turísticas, pesqueras y náuticas. Autoridades reportaron saldo blanco y sin evacuaciones.

En Holbox, el cierre del puerto y las calles anegadas redujeron prácticamente a cero la actividad de hoteles, restaurantes, clubes de playa y prestadores náuticos. Joselin Ávila, representante de Playa Poeta, señaló la falta de movimiento en los comercios, mientras Juan Rico Santana, prestador náutico, explicó que el cierre impidió realizar recorridos y tours, principal fuente de ingresos para decenas de familias.

En Kantunilkín, uno de los puntos más afectados fue el cruce de Reforma Agraria con Adolfo López Mateos, donde el agua rebasó la capacidad de absorción. También hubo apagones en la colonia Terencio Tah y riesgo de anegación en la carretera hacia Chiquilá.

Protección Civil informó que no hubo viviendas con daños estructurales, árboles caídos ni afectaciones que obligaran a evacuar. El alcalde Jafet Silbarán indicó que cuadrillas realizan trabajos de desazolve y extracción de agua.

Tulum

Las lluvias prácticamente paralizaron la actividad comercial en distintos puntos, con escasa o nula presencia de clientes en restaurantes, puestos de comida, vendedores ambulantes y pequeños negocios. Las principales avenidas lucieron con poca circulación de peatones y numerosos establecimientos permanecieron vacíos, lo que representa un golpe adicional para los comerciantes ante la baja afluencia turística.

Eustaquio Gómez, vendedor de tacos de guisado, aseguró que durante las primeras horas de su jornada prácticamente no registró ventas, situación que afecta directamente sus ingresos y la recuperación de lo invertido en alimentos e insumos. Durante un recorrido también se observaron mesas vacías y vendedores ambulantes resguardados de la lluvia.

Comerciantes señalaron que las precipitaciones complicaron aún más su situación económica y algunos temen cerrar la jornada con ventas mínimas.