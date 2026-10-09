Yucatán no se libra de las lluvias: el Huracán Isaías favorecerá precipitaciones por la tarde

El huracán Isaías, categoría 2, continúa alejándose de la Península de Yucatán rumbo a Estados Unidos, pero su circulación todavía favorecerá lluvias en varios municipios del estado este viernes 9 de octubre, principalmente después de las 14:00 horas, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

De acuerdo con el reporte, el ciclón se localizó a 590 kilómetros al nor-noreste de Progreso y a 624 kilómetros de Mérida, con un desplazamiento hacia Estados Unidos a una velocidad de 24 km/h. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de hasta 215 km/h.

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Aunque Isaías se mantiene lejos de las costas yucatecas, el aporte de humedad generado por su circulación propiciará precipitaciones durante el día. Además, se pronostica que el huracán podría alcanzar la categoría 3 en las siguientes seis horas.

¿En qué municipios de Yucatán lloverá hoy?

Procivy informó que durante la mañana se esperan lluvias ligeras y dispersas en algunos municipios de Yucatán. Sin embargo, después de las 14:00 horas podrían registrarse precipitaciones de intensidad moderada a ocasionalmente fuerte.

Las primeras lluvias de mayor intensidad se prevén en Mérida, Motul, Tekax y sus alrededores. Posteriormente, las precipitaciones podrían extenderse hacia Izamal, Tizimín, Valladolid y Yaxcabá, así como a otras localidades de las regiones centro, noreste y sureste del estado.

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Por ello, se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles lluvias vespertinas, especialmente durante los traslados y las actividades al aire libre.

Temperaturas y condiciones del viento en Yucatán

Pese a las lluvias previstas por la circulación del huracán Isaías, el ambiente será cálido en la entidad. Las temperaturas máximas oscilarán entre 32 y 36 grados Celsius en el interior del estado, mientras que en la zona costera se esperan valores de 28 a 30 grados.

El viento predominará del sur, con velocidades de entre 15 y 20 kilómetros por hora. En la costa yucateca podrían presentarse rachas de 30 a 40 kilómetros por hora.

En cuanto a las condiciones marítimas, se pronostica oleaje de aproximadamente dos metros de altura en el litoral de Yucatán, por lo que se recomienda a pescadores, trabajadores marítimos y visitantes de las playas mantenerse atentos a los avisos de las autoridades.

Aunque el huracán Isaías se desplaza hacia Estados Unidos y permanece distante de Yucatán, Procivy mantiene el seguimiento de sus efectos indirectos, principalmente por las lluvias, el viento y el oleaje que podrían presentarse durante este viernes.