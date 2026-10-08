¿Habrá clases mañana viernes 9 de octubre en Campeche? Esto se sabe tras el Huracán Isaías

La suspensión de clases en las escuelas de educación básica de Campeche, aplicada este jueves 8 de octubre como medida preventiva ante los efectos del huracán Isaías, ha generado dudas entre padres de familia, docentes y estudiantes sobre si las actividades escolares se reanudarán mañana viernes 9 de octubre, especialmente ante el pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas que todavía podrían afectar al estado.

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De acuerdo con el anuncio de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche (Seduc), la suspensión fue establecida inicialmente para este jueves, mientras que el regreso a las aulas quedó previsto para el viernes, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan y no existan afectaciones que representen riesgos para la comunidad escolar.

La medida se aplicó a los planteles de educación básica, que comprenden preescolar, primaria y secundaria. En el caso de las instituciones de educación media superior y superior, las decisiones sobre la suspensión de actividades quedaron a cargo de sus respectivas autoridades, debido a la autonomía de estos niveles educativos.

¿Se reanudarán las clases este viernes 9 de octubre en Campeche?

Hasta el momento, el regreso a clases continúa previsto para este viernes 9 de octubre, de acuerdo con lo anunciado inicialmente por la Seduc. Sin embargo, la reanudación de actividades está condicionada a que las condiciones meteorológicas permitan el traslado seguro de estudiantes y docentes, así como el funcionamiento de los planteles educativos.

La suspensión de este jueves se determinó como parte de las medidas preventivas acordadas ante el paso del huracán Isaías, considerando los riesgos que podrían representar las lluvias intensas, los encharcamientos y las posibles afectaciones en carreteras y caminos utilizados por la comunidad escolar.

Por ello, padres de familia y estudiantes deberán mantenerse atentos a los comunicados oficiales de la Seduc, ya que cualquier modificación al regreso a clases dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y de las recomendaciones emitidas por Protección Civil.

¿Seguirá lloviendo en Campeche por el huracán Isaías?

Aunque el huracán Isaías continúa alejándose de la Península de Yucatán, sus efectos todavía se mantienen sobre Campeche. La Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seproci) informó que las bandas nubosas desprendidas de la circulación del ciclón favorecen el incremento de nubosidad y la formación de tormentas en diferentes puntos de la entidad.

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De acuerdo con el reporte de la dependencia, durante las próximas horas se esperan lluvias de moderadas a fuertes, con algunas muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento, condiciones que podrían presentarse durante la tarde y noche de este jueves 8 de octubre.

Ante este panorama, Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a la evolución del huracán y extremar precauciones por las lluvias, especialmente durante la tarde y noche. Aunque el fenómeno se aleja de la región, las bandas nubosas asociadas a su circulación todavía pueden generar condiciones meteorológicas adversas en territorio campechano.

El aviso de Seproci corresponde principalmente a las condiciones previstas para las próximas horas de este jueves, por lo que será necesario consultar los pronósticos actualizados para conocer el comportamiento de las lluvias durante el viernes 9 de octubre.

¿Qué pasará con las clases de preparatoria y universidad en Campeche?

En el caso de las instituciones de educación media superior y superior, la Secretaría de Educación precisó que las decisiones sobre la suspensión o reanudación de actividades corresponden a los directivos, rectores y autoridades de cada institución, debido a la autonomía con la que operan estos niveles educativos.

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Por esta razón, los estudiantes de preparatorias, universidades y otros centros de educación superior deberán consultar los canales oficiales de sus respectivos planteles para conocer si las actividades se desarrollarán con normalidad este viernes.

Mientras tanto, la previsión inicial para las escuelas de educación básica es regresar a clases el viernes 9 de octubre, siempre que las condiciones meteorológicas y de seguridad lo permitan. Cualquier nueva suspensión deberá ser informada por las autoridades educativas correspondientes.

JGH