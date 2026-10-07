Clima en Yucatán 8 de octubre: Circulación del Ciclón Isaías mantendrá las lluvias fuertes este jueves

Durante este jueves 8 de octubre se mantendrá la probabilidad de lluvias en Yucatán debido a la circulación del Ciclón Tropical Isaías en el Golfo de México, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que se pronostican lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Yucatán, las cuales podrían mantenerse hasta el fin de semana.

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Además, se mantendrá el ambiente caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del sur, sur-suroeste y sur-sureste en Yucatán, de 30 a 40 km/h, con posibles rachas mayores a 55 km/h en el litoral.

Las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán a partir de hoy y hasta el próximo 11 de octubre, consúltalas en el #Pronóstico extendido ⬇️ https://t.co/9TaD34gu5a https://t.co/u9dIhSLCeZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2026

En Mérida, la temperatura máxima rondará los 29° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° al amanecer. Las primeras horas podrían sentirse ligeramente frescas, aunque por la noche continuará el ambiente cálido.

En Progreso, se esperan temperaturas de entre 23 y 29° , con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

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Para Tekax, al sur del estado, se pronostican valores de entre 24 y 31° , mientras que en Tizimín las temperaturas oscilarán entre 23 y 29°.

Te compartimos el #Tiempo para el día de hoy, así como para los siguientes tres días para Campeche, #Campeche; Tuxtla Gutiérrez, #Chiapas; #Mérida, #Yucatán y Cancún, #QuintanaRoo https://t.co/FoovjpHRv5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2026

En Valladolid, el termómetro se ubicará entre 23 y 29°, además de que existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

Ante las condiciones previstas, Procivy recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas ante posibles encharcamientos, inundaciones, reducción de visibilidad y rachas de viento.

Las autoridades también pidieron evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de cables que hayan caído y conducir con extrema precaución durante las precipitaciones, especialmente en momentos de baja visibilidad.

La recomendación es permanecer atentos a la evolución del pronóstico, ya que las lluvias podrían desplazarse gradualmente por diferentes regiones de Yucatán durante la jornada.