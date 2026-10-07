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Clima en Yucatán 8 de octubre: Circulación del Ciclón Isaías mantendrá las lluvias fuertes este jueves

La circulación del Ciclón Tropical “Isaías” mantendrá la probabilidad de tormentas en varias zonas de Yucatán esta semana.

Por Redacción Por Esto!

7 de oct de 2026

2 min

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Se esperan lluvias fuertes con tormentas en Yucatán
Se esperan lluvias fuertes con tormentas en Yucatán / Por Esto!

Durante este jueves 8 de octubre se mantendrá la probabilidad de lluvias en Yucatán debido a la circulación del Ciclón Tropical Isaías en el Golfo de México, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que se pronostican lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Yucatán, las cuales podrían mantenerse hasta el fin de semana.

Habrá lluvias intensas en Yucatán esta semana

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Además, se mantendrá el ambiente caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del sur, sur-suroeste y sur-sureste en Yucatán, de 30 a 40 km/h, con posibles rachas mayores a 55 km/h en el litoral.

En Mérida, la temperatura máxima rondará los 29° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° al amanecer. Las primeras horas podrían sentirse ligeramente frescas, aunque por la noche continuará el ambiente cálido.

En Progreso, se esperan temperaturas de entre 23 y 29° , con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

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Para Tekax, al sur del estado, se pronostican valores de entre 24 y 31° , mientras que en Tizimín las temperaturas oscilarán entre 23 y 29°.

En Valladolid, el termómetro se ubicará entre 23 y 29°, además de que existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

Ante las condiciones previstas, Procivy recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas ante posibles encharcamientos, inundaciones, reducción de visibilidad y rachas de viento.

Las autoridades también pidieron evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de cables que hayan caído y conducir con extrema precaución durante las precipitaciones, especialmente en momentos de baja visibilidad.

La recomendación es permanecer atentos a la evolución del pronóstico, ya que las lluvias podrían desplazarse gradualmente por diferentes regiones de Yucatán durante la jornada.

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