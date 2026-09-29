Lluvias provocan encharcamientos y complican el tránsito en calles de Playa del Carmen

Las lluvias registradas la mañana de este martes provocaron encharcamientos en calles de Playa del Carmen, complicando el desplazamiento de peatones y automovilistas, así como la llegada de trabajadores a sus centros laborales.

Desde muy temprano, las precipitaciones se presentaron con intensidad, lo que ocasionó que algunas personas retrasaran su salida de casa y otras tuvieran dificultades para trasladarse hacia sus trabajos y realizar sus actividades cotidianas.

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Ante la lluvia, los habitantes tuvieron que salir con paraguas para protegerse; sin embargo, conforme aumentó el nivel del agua en algunas vialidades, los encharcamientos alcanzaron el calzado de los peatones, dificultando aún más su paso.

De acuerdo con Antonio Morales Ocaña, meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil de Playa del Carmen, los chubascos estuvieron acompañados de fuerte actividad eléctrica y fueron de corta duración. Señaló que las lluvias continuarán durante la tarde, además de que podrían presentarse vientos de dirección y velocidad variable al paso de los chubascos.

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Ante estas condiciones, Morales Ocaña hizo un llamado a la población a extremar precauciones, principalmente durante las lluvias y tormentas eléctricas.

Asimismo, recomendó desconectar los aparatos eléctricos de los tomacorrientes durante las tormentas, con el objetivo de evitar posibles daños ocasionados por variaciones o descargas de energía asociadas a la actividad eléctrica.