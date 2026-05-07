Jitomate alcanza hasta 62 pesos el kilo en Quintana Roo; consumidores reportan menor calidad

En Quintana Roo, el precio del kilogramo de jitomate oscila entre 30 y 62 pesos, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aunque consumidores señalan que, además de escaso y costoso, ahora también llega con menor calidad. Asimismo, el encarecimiento de las hortalizas ha sido influido por factores climáticos y logísticos; de igual manera, el conflicto en Irán ya representa un elemento determinante, pues la escasez de petróleo impacta el suministro de fertilizantes.

En los últimos meses, el jitomate se ha encarecido de forma notable para la población mexicana en general y para los quintanarroenses en particular. El incremento en el costo de los productos hortícolas ha sido provocado por condiciones climáticas y problemas de logística. No obstante, el conflicto en Irán se ha convertido en un factor clave, ya que la falta de petróleo repercute en la disponibilidad de fertilizantes, afirmó Rafael Gordillo Flores, director de Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo.

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El precio del jitomate ha aumentado 42.01% en meses recientes, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Actualmente, el kilogramo se comercializa entre 60 y 70 pesos. En el último año, el valor de este alimento ha crecido 126.3%, detalló.

Quintana Roo depende del transporte de este producto, que proviene de Sinaloa, estados del Bajío y la región centro del país hacia Yucatán, desde donde se distribuye al mercado quintanarroense para abastecer tanto el consumo local como el de los miles de turistas que arriban diariamente.

“Estos incrementos podrían ser temporales por condiciones climáticas, pero también existen factores externos que están influyendo en la variación de los precios”, señaló.

Los consumidores recriminan que aparte de poco y caro llega de muy baja calidad. / Liza Vera

El presidente de Empresarios por Quintana Roo, Sergio León Cervantes, aseguró que el alza registrada en los últimos 12 meses en el precio de la tortilla, el jitomate y el frijol no es transitoria, sino estructural, y ya impacta directamente en el poder adquisitivo y la competitividad de entidades como Quintana Roo.

Indicó que, en la entidad, el 90% de los productos se traen de otras regiones para cubrir la demanda de más de 2 millones de habitantes, lo que funciona como una economía de más de 3 millones de consumidores por los 20 millones de turistas anuales. La importación desde otras entidades o del extranjero genera incrementos de hasta 30% en el precio final; el resultado es claro: mayor inflación local y pérdida del poder de compra.

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Diagnóstico

Explicó que un invernadero tecnificado puede producir entre 200 y 300 toneladas de jitomate por hectárea al año, frente a las 30 y 50 de la agricultura tradicional. Con entre mil y mil 500 hectáreas, Quintana Roo podría cubrir entre 15% y 25% de su consumo de jitomate y hortalizas, especialmente enfocado al sector turístico. Actualmente; sin embargo, solo se cultivan 44.5 hectáreas para la producción de jitomate.

Hoy en día, este insumo que llega al estado incorpora sobrecostos de entre 10% y 20%. Con producción local, incluso con tecnología más costosa, los precios podrían estabilizarse o disminuir entre 5% y 10%, garantizando abasto y reduciendo la volatilidad, consideró.

Sustituir únicamente el 20% del consumo generaría miles de millones de pesos en derrama económica local, además de empleos especializados y la atracción de inversión en un estado con más de 40 mil kilómetros cuadrados disponibles, añadió.