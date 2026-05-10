Arribo récord de sargazo impacta al Quintana Roo; 32 arenales en rojo

Autoridades señalaron que las playas del Caribe Mexicano vuelven a encender las alertas. El arribo masivo de sargazo a las costas de Quintana Roo este año ya es considerado por especialistas y autoridades como una de las temporadas más intensas registradas en los últimos años, con pronósticos que advierten la llegada de más de 100 mil toneladas de esta macroalga a la región.

Detallaron que destinos como Playa del Carmen, Tulum y Cancún reportan recales frecuentes que afectan no solo la imagen costera, sino la actividad turística, pesquera y el equilibrio ecológico de la zona.

Mencionaron que en algunas áreas,el alga se acumula con rapidez sobre la arena, genera malos olores, impactos visuales negativos y daños en los ecosistemas marinos.

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Ante la magnitud del problema, la Secretaría de Marina mantiene activa su estrategia de atención al sargazo, la cual incluye monitoreo satelital, uso de drones, barreras de contención y embarcaciones especiales para recolectar el alga antes de que alcance las playas.

La dependencia federal informó que durante este año ya se han retirado miles de toneladas en distintos puntos de la franja costera de Quintana Roo. Ayer 135 playas del litoral reportaron presencia de la macroalga; de ellas, 32 están en semáforo rojo por recale excesivo, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA).

Para la Marina, el arribo masivo de sargazo dejó de ser un fenómeno extraordinario en las costas de Quintana Roo y se ha convertido en una condición permanente para el Caribe Mexicano.

La talofita cubre gran parte de arenales en Playa del Carmen, Tulum y Cancún / Rodolfo Flores

“Ya no puede considerarse un fenómeno extraordinario”, afirmó el contralmirante Topiltzin Flores Jaramillo, coordinador de la Estrategia de Atención al Sargazo, señaló que el comportamiento observado en los últimos años confirma que la llegada constante del alga será una realidad recurrente en el estado.

La dependencia federal informó que este año se incorporarán 350 elementos adicionales para reforzar las labores de limpieza de playas, además de adaptar un buque de gran tamaño para fortalecer la recolección en altamar, sumándose a las embarcaciones ya desplegadas en la zona.

La Marina opera con dos buques sargaceros oceánicos, 12 embarcaciones menores y tres unidades anfibias para atender la contingencia en la costa quintanarroense.

Explicó que las condiciones meteorológicas, corrientes marinas y los vientos dificultan prever con precisión los puntos de impacto del sargazo, por lo que diariamente se realiza monitoreo satelital para estimar rutas y tiempos de arribo de la macroalga.

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“La estrategia considera varias etapas: el monitoreo, la recolección en altamar, la conducción hacia la costa y, finalmente, las brigadas de recolección emergente en playa”, dijo Flores Jaramillo.

Añadió que el seguimiento se realiza mediante plataformas internacionales, universidades de Florida, incluso con información satelital de la NASA.

Uno de los puntos con mayores afectaciones es la playa El Recodo, en Playa del Carmen, donde prestadores turísticos advierten que la acumulación del alga y las labores constantes de retiro han acelerado la erosión costera.