Aumenta la demanda de atención psicológica en Cancún; reportan hasta 150 consultas semanales

Psicólogos de las Unidades de Medicina Preventiva en la ciudad brindan en promedio 150 asesorías por semana, lo que refleja la creciente demanda de ayuda en materia de salud emocional, informó el director general del área, Héctor González. El funcionario precisó que actualmente cuentan con cuatro profesionales, quienes además realizan sesiones grupales y comunitarias para ampliar la cobertura del servicio. Aunque el apoyo incluye diversos padecimientos, los cuadros de depresión mantienen una tendencia al alza en Quintana Roo.

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En redes sociales y grupos de colonias como las Supermanzanas 97 y 236, así como de Puerto Morelos, ciudadanos comparten testimonios sobre la dificultad para obtener citas oportunas, señalando que los factores económicos y el estrés laboral figuran entre los principales detonantes de malestar.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, hasta la semana 17 de este año se contabilizaron 503 pacientes diagnosticados con dicho padecimiento, cifra superior a los 464 registros reportados en el mismo periodo del año anterior. Del total acumulado en este lapso, 361 corresponden a mujeres y 142 a hombres. Tan solo en la última semana evaluada se notificaron 37 nuevos diagnósticos en la entidad.

Las cifras forman parte del reporte nacional de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud, el cual también muestra un incremento en diversas conductas de riesgo y hospitalizaciones por autoagresiones. El informe detalla que en la demarcación se han sumado reportes de lesiones autoinfligidas, así como expedientes vinculados a intoxicaciones intencionales mediante el consumo desmedido de medicamentos de control o sustancias psicotrópicas.

Aunque las estadísticas oficiales incluyen datos probables y preliminares, los números reflejan una tendencia sostenida en la región respecto a estos trastornos. Esta realidad vuelve a poner sobre la mesa las limitaciones dentro del sistema público de salud, así como la necesidad de fortalecer los programas de detección temprana y el apoyo comunitario.

Ante este panorama, las autoridades informaron que está muy cerca la inauguración de la tercera Unidad de Medicina Preventiva en Cancún. El recinto se ubicará en la delegación de Alfredo V. Bonfil y prevé iniciar operaciones en tres semanas, ofreciendo asistencia a 3 mil 500 personas.

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JGH