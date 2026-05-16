Retiran enjambre de abejas africanas tras ataque a niños en la Ribera del Río Hondo, Chetumal

Elementos de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) desplegaron un operativo especial en la comunidad de José Narciso Rovirosa, en la Ribera del Río Hondo, para retirar y reubicar un peligroso enjambre de abejas africanas. El insectario se había establecido en una zona de alta afluencia peatonal, poniendo en riesgo a las familias y estudiantes de la localidad.

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La intervención de los brigadistas comunitarios se derivó de reportes urgentes emitidos por los residentes, quienes manifestaron que los insectos ya habían mostrado un comportamiento agresivo. De acuerdo con los testimonios, días antes el enjambre atacó a un grupo de niños que regresaban de la escuela, provocándoles múltiples picaduras en el cuerpo, lo que encendió las alarmas entre padres de familia y autoridades ejidales.

Elementos de la Comisión Nacional de Emergencia retiraron un enjambre de abejas africanas en José Narciso Rovirosa, en la Ribera del Río Hondo. / Fernando Beza

Equipados con trajes de protección especial y ahumadores, los elementos de la CNE realizaron las labores de aproximación durante las horas de menor actividad de los insectos. Gracias a estas maniobras, el personal capacitado logró contener y retirar la colmena de manera segura, evitando que las abejas se dispersaran hacia las viviendas aledañas o causaran un nuevo ataque masivo.

Tras concluir con éxito las tareas, la corporación civil en la Ribera del Río Hondo exhortó a los habitantes a no lanzar piedras, agua o intentar quemar los enjambres por cuenta propia, ya que estas acciones caseras solo vuelven a los insectos más hostiles. Asimismo, urgieron a la población a reportar inmediatamente cualquier situación similar para que el personal calificado intervenga con el equipo adecuado.

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JGH