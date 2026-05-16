Familia queda en la calle tras incendio que arrasó su vivienda en Chetumal

Un siniestro consumió por completo el patrimonio de una familia de escasos recursos durante las primeras horas de la mañana de este sábado. El voraz incendio redujo a cenizas una vivienda ubicada en la colonia Antorchitas, en Chetumal, lo que provocó la pérdida total del inmueble y de todas las pertenencias en su interior, dejando a su propietario en una situación de desamparo absoluto.

Noticia Destacada No habrá aumento al pasaje de taxis en Chetumal hasta finales de 2026

Los hechos se registraron sobre la Calle 7 de la mencionada demarcación, cuando los vecinos fueron alertados por densas columnas de humo negro que emanaban del techo de la propiedad. En cuestión de minutos, las llamas cobraron fuerza debido a que la casa estaba construida con materiales de la región, lo que facilitó la rápida propagación del fuego y evitó que los colonos pudieran contenerlo por sus propios medios.

A pesar del arribo de los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes desplegaron un operativo para sofocar el fuego y evitar que las viviendas colindantes resultaran afectadas, el panorama ya era desolador. Las llamas colapsaron techos y paredes. Al concluir las labores de enfriamiento y remoción de escombros, el personal de rescate confirmó que el mobiliario, ropa, documentos personales y electrodomésticos se perdieron por completo.

Leonardo Abundes Castañeda perdió muebles, ropa, documentos y electrodomésticos. / Fernando Beza

Hasta el momento se desconocen las causas precisas del incidente; las autoridades correspondientes realizarán los peritajes para determinar si el siniestro fue provocado por un cortocircuito o por algún factor externo. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni pérdidas humanas, ya que el lugar se encontraba vacío al iniciar la conflagración.

En medio del escenario, el propietario de la vivienda, identificado como Leonardo Abundes Castañeda, no pudo contener el llanto al contemplar las cenizas de su hogar. El afectado afirmó que se ha quedado absolutamente sin nada, perdiendo el esfuerzo de muchos años de trabajo. Manifestó su profunda preocupación al no contar con un techo seguro para pasar la noche ni con los recursos para iniciar la reconstrucción.

Ante la pérdida total de su patrimonio, don Leonardo apeló a la solidaridad de la ciudadanía y de las autoridades locales para recibir apoyo con ropa, víveres, materiales de construcción o ayuda económica. Para cualquier persona de buen corazón que desee brindarle una mano amiga, puso a disposición el número telefónico 983 182 1955.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH