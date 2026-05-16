IMSS-Bienestar llega a Yucatán: Alejandro Svarch se reúne con trabajadores de la salud del nuevo Hospital O'Horán de Mérida

La transformación del sistema público de salud en Yucatán avanza con la llegada del programa IMSS Bienestar, modelo que busca garantizar atención médica gratuita, universal y de calidad para toda la población, especialmente para quienes no cuentan con seguridad social.

Durante una visita al nuevo Hospital O’Horán de Mérida, considerado la unidad médica más grande de la Península de Yucatán y de Centroamérica, el director general de Alejandro Svarch sostuvo un encuentro con trabajadores del sector salud para reconocer la labor que realizan diariamente en beneficio de miles de pacientes y familias yucatecas.

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El moderno hospital será inaugurado este domingo 17 de mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de las acciones para fortalecer el sistema público de salud en el país y ampliar el acceso a servicios médicos especializados en la región.

En el evento, se destacó el papel del personal médico, de enfermería, técnico y operativo, cuya labor ha sido fundamental para fortalecer los servicios públicos de salud en el estado. Asimismo, se subrayó que esta nueva etapa del IMSS Bienestar pone en el centro a las y los pacientes, priorizando una atención digna, humana y accesible.

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Las autoridades señalaron que la transformación del sistema de salud no solo implica infraestructura y equipamiento, sino también el compromiso y la vocación del personal que atiende a la población. En ese sentido, reconocieron el profesionalismo y la calidez humana de quienes forman parte de los servicios médicos públicos en Yucatán.

Con la implementación del IMSS Bienestar y la próxima apertura del nuevo Hospital O’Horán, el Gobierno de México busca consolidar un modelo de atención enfocado en reducir desigualdades y ampliar el acceso a servicios médicos gratuitos para toda la población.