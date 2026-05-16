Se incendia transformador de la CFE en Playa del Carmen y provoca alarma en zona urbana

Un transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Playa del Carmen se incendió por razones aún desconocidas, lo que provocó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia, quienes atendieron el siniestro sin que se registraran afectaciones mayores.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 20, entre la avenida 40 de la colonia Gonzalo Guerrero, donde el artefacto comenzó a soltar chispas y posteriormente a incendiarse, generando alarma entre los habitantes y comerciantes de la zona.

Vecinos del sector solicitaron el apoyo inmediato de las autoridades municipales. Al llamado respondieron elementos del cuerpo de bomberos, personal de Protección Civil y agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de una ambulancia que se trasladó al lugar de manera preventiva.

Al arribar, los bomberos se percataron de que el transformador ardía en llamas y que el fuego amenazaba con consumir el cableado eléctrico, por lo que desplegaron las mangueras a presión para sofocar el incendio de forma inmediata. Por su parte, el personal de Protección Civil y de la policía local resguardó el perímetro para restringir el paso de peatones y automovilistas mientras se controlaba la situación.

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JGH