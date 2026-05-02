Así amaneció el Puente Nichupté antes de su inauguración, el segundo más largo de América Latina

El Puente Vehicular Nichupté, de aproximadamente 8.8 kilómetros sobre la laguna y 2.4 kilómetros adicionales de entronques y accesos, es considerado el segundo puente más largo de América Latina. La obra, 100% mexicana, inició su construcción hace casi cuatro años y concluye en 2026, generando decenas de miles de empleos y convirtiéndose en un símbolo de transformación para Cancún.

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Esta infraestructura conectará de forma directa y mucho más rápida la zona continental de la ciudad con la Zona Hotelera, reduciendo drásticamente los tiempos de traslado, de hasta una hora a solo alrededor de 10 minutos, y aliviando el tráfico en el bulevar Kukulcán.

La inauguración oficial del Puente Nichupté se realiza este sábado 2 de mayo con la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Como parte de los festejos, se llevará a cabo una carrera atlética gratuita denominada Run Social de 5 y 10 kilómetros sobre el viaducto, permitiendo a miles de quintanarroenses ser los primeros en recorrerlo antes de su apertura al tránsito vehicular.

🌅🌉 Los primeros rayos del sol iluminan la laguna sobre la que se levanta el majestuoso #PuenteNichupté, hoy listo para ser inaugurado.



El segundo puente más largo de #AméricaLatina se convierte en una realidad histórica que transforma la movilidad y abre una nueva etapa de… pic.twitter.com/HG18pnwEti — Mara Lezama (@MaraLezama) May 2, 2026

La imagen compartida por la gobernadora Mara Lezama no solo muestra la belleza del puente al amanecer, sino que simboliza el cumplimiento de una promesa largamente esperada por la ciudadanía y un paso histórico hacia una mejor movilidad y calidad de vida en el Caribe mexicano.

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