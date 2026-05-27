Brutal choque en entrada de Xcaret deja cuatro lesionados

Un brutal accidente en Playa del Carmen dejó cuatro personas lesionadas, y cuantiosos daños materiales, las víctimas fueron atendidas por paramédicos y trasladadas a un hospital para recibir atención médica, mientras que las autoridades investigan las causas que provocan el impacto.

Los hechos ocurrieron en la entrada del parque Xcaret, de esta ciudad de Playa del Carmen donde una camioneta particular se impactó violentamente un taxi con el número económico 2290.

Noticia Destacada Accidente en la carretera federal 307 deja una persona lesionada

De acuerdo a los reportes preliminares, la camioneta circulaba de Norte a Sur, al parecer se dirigía al parque ecoturístico Xcaret, sin embargo, se impactó contra el taxi y terminó estrellándose contra un árbol, luego de este brutal impacto la camioneta quedó destrozada. Según testigos, el conductor de la camioneta de color azul circulaba en exceso de velocidad que trató de esquivar un primer impacto pero terminó golpeando a un taxi.

Un reporte al 911 provocó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia, en lz escena arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y paramédicos quienes de inmediato atendieron a las personas lesionadas.

Noticia Destacada Motociclista muere atropellado en la carretera Playa del Carmen-Cancún

Hasta el momento se desconoce si el operador de la camioneta iba o no bajo los influjos del alcohol o drogas, sin embargo, la unidad quedó convertida en chatarra. Mientras que el taxi se le cayó el medallón trasero luego del impacto.

De acuerdo a testigos, el conductor de la camioneta fue se dirigirá hacia el parque intento esquivar el impacto frontal contra otro vehículo que salía del parque, pero debido al exceso de velocidad no pudo controlar la camioneta y terminó golpeando al taxi y luego al girar el volante terminó estrellado contra un árbol.