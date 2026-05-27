Ciudadanos piden justicia y que se aplique la Ley al extesorero municipal de Playa del Carmen

El mal manejo de los recursos públicos provocó que el extesorero municipal de Playa del Carmen, Javier Regalado Hendricks, dejara una deuda cerca de los 900 millones de pesos, este boquete financiero impacta negativamente para la ejecución de obras, por lo que la Auditoria Superior de Quintana Roo (Aseqroo) debe fincar responsabilidades, revela un sondeo ciudadano.

El ahora extesorero municipal de Playa del Carmen importado desde Chetumal presentó su renuncia el cargo pero dejó un boquete financiero, superior a los 889 millones de pesos en pasivos y obligaciones financieras que se pagarían a corto plazo.

Para el comerciante, Juan Carlos Perera Alcocer, el gabinete de la presidenta municipal Estefanía Mercado no tiene ningún compromiso con los ciudadanos playenses, porque viven en estos municipios de Quintana Roo, es gente que llegó a saquear las arcas municipales.

Es la misma secuencia con el director de Cobranza Fiscalización del Ayuntamiento, Julián Lara Maldonado, que, al ser proveniente de Cancún, está extorsionando a los pequeños comercios con cantidades desde 5 mil hasta los 50 mil pesos, y van amenazando con colocar sellos de clausuras para llenar la caja chica, comentó.

Por su parte el ciudadano, Andrés Salvador Mejía, dijo que el nieto del exgobernador Joaquín Hendricks Díaz, solo llegó a endeudar a Playa del Carmen, y fue premiado con la tesorería municipal porque era el asesor financiero en las campañas electorales de Estefanía Mercado, sin embargo, esa gente no tiene compromisos con la ciudadanía.

Exigimos transparencia de los recursos, y que las autoridades de la auditoría finquen responsabilidades en contra del extesorero, no se vale que las calles de la ciudad estén despedazadas, y ellos saqueando las arcas, refirió Salvador Mejía.

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Por su parte, el comerciante, Luciano Mendoza González, comentó de lamentable lo que está pasando, la ciudad enfrente diversas crisis, el gobierno no quiere contratar brigadas para la limpieza de playas, pero se llenan los bolsillos de nuestros impuestos, dijeron en su momento que eran mejores y que rescatarían a Playa del Carmen, hoy vemos lo adverso.

“Como contribuyentes exigimos a las autoridades que realicen una minuciosa investigación, y que Javier Regalado Hendricks explique en donde está el dinero. Con este boquete financiero, es entendible el despido del personal médico, y el atraso del pago de los salarios de los empleados del Ayuntamiento, incluyendo a la propia policía que los dejan sin bonos”, concluyó.

Dentro del reporte financiero destacan 735 millones 197 mil 649.64 pesos correspondientes a cuentas por pagar a corto plazo. Asimismo, se contemplan 116 millones 136 mil 119 pesos relacionados con pagos de la deuda pública a largo plazo, cuyo monto total asciende a 374 millones 713 mil 611.29 pesos.

El documento también señala pasivos diferidos por 22 millones 281 mil 979.63 pesos, correspondientes a obligaciones derivadas de cobros anticipados por servicios. Además, aparecen otros pasivos a corto plazo por 10 millones 731 mil 977.87 pesos.

En conjunto, el Ayuntamiento de Playa del Carmen mantiene pasivos circulantes por un total de 889 millones 811 mil 064 pesos. Es decir, obligaciones financieras que deberán cubrirse en el corto plazo.

Cabe recordar que el pasado viernes 22 de mayo el Cabildo tomó protesta a Guillermo Brahms como nuevo tesorero municipal, luego de la renuncia presentada por Javier Regalado Hendricks.