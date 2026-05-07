Reportan aumento de ataques de abeja por el calor y la sequía en Quintana Roo

El Cuerpo de Bomberos informó que durante los primeros cuatro meses del año atendió un total de 179 incidentes relacionados con ataques de abejas africanizadas, cifra que refleja un incremento significativo en comparación con años anteriores.

El director de la corporación, Rodolfo Caamal, señaló que este tipo de emergencias registra un repunte considerable durante la actual temporada, con un aumento aproximado del 70 por ciento. Explicó que las condiciones climáticas, principalmente las altas temperaturas y la sequía, favorecen la actividad de estos insectos, elevando el riesgo para la población.

Noticia Destacada Bomberos eliminan enjambre de abejas dentro de vivienda en Chetumal

Detalló que los servicios atendidos abarcan desde la presencia de enjambres en zonas habitacionales hasta agresiones directas contra personas y animales, lo que ha requerido la intervención inmediata de los cuerpos de auxilio para evitar situaciones de mayor gravedad.

Hace apenas unos días, en Plaza Las Américas fue localizado un enjambre que obligó al cierre, durante más de 72 horas, de uno de los principales accesos al centro comercial.

Derivado de ese incidente se reportaron al menos 60 personas lesionadas por picaduras, aunque se estima que la cantidad de afectados podría ser mayor.

Ante este panorama, el titular de Bomberos exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar alterar enjambres y reportar de inmediato cualquier avistamiento a los números de emergencia.

También recomendó no intentar retirar panales por cuenta propia, debido a que las abejas africanizadas se caracterizan por un comportamiento altamente defensivo.

Las autoridades reiteraron que continuarán con operativos de atención y prevención en distintos puntos de la ciudad, además de reforzar campañas informativas para reducir riesgos y proteger la integridad de los habitantes.

Noticia Destacada Aumentan 70% los ataques de abejas en Chetumal; calor extremo las vuelve agresivas, advierten

Ayer, en la colonia Adolfo López Mateos, se reportó la aparición repentina de un enjambre de abejas africanizadas, lo que generó preocupación entre los vecinos debido al comportamiento agresivo que estos insectos pueden presentar ante ruidos, movimientos o vibraciones provocadas por vehículos, mascotas o personas.

Ante el temor de que alguien resultara lesionado, los habitantes solicitaron apoyo a los servicios de emergencia y, según relataron vecinos como Silvana García, madre de familia, la respuesta fue inmediata. Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y realizaron las maniobras necesarias para controlar la situación y retirar el enjambre.

Aunque en muchas ocasiones la ciudadanía manifiesta inconformidades hacia las autoridades, vecinos como Elías Trujeque consideraron importante reconocer cuando las corporaciones actúan de manera rápida y eficiente.

Los habitantes también hicieron un llamado a la población para evitar manipular este tipo de enjambres y reportarlos inmediatamente a emergencias, ya que estos himenópteros son conocidos popularmente como “abejas asesinas” debido a su agresividad.