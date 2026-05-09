Grupo RINO abandona Huay-Pix por falta de apoyo y alarma a habitantes

Ante la falta de apoyo de autoridades de Othón P. Blanco, integrantes del Grupo RINO decidieron cerrar su base de operaciones en Huay Pix y continuar brindando auxilio de manera independiente en la Ribera del Río Hondo, situación que habitantes consideraron preocupante debido a la labor que desempeñaban.

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Paramédicos de la agrupación señalaron que ni el Ayuntamiento ni comisariados ejidales respondieron a sus solicitudes de apoyo para combustible, por lo que optaron por retirarse de la comunidad y continuar operando únicamente con recursos propios. También afirmaron que no recibieron respaldo suficiente de comerciantes, hoteleros, propietarios de balnearios ni habitantes de Huay Pix.

Renata Chan relató que recientemente sufrió una descompensación derivada de la diabetes y aseguró que la intervención del Grupo Rino fue determinante para salvarle la vida. Explicó que los paramédicos llegaron rápidamente, lograron estabilizarla y no cobraron por el servicio prestado. Por su parte, Julián Várguez recordó que viajaba rumbo a Bacalar cuando su vehículo comenzó a incendiarse con toda su familia a bordo. Afirmó que los socorristas controlaron el fuego en pocos minutos, verificaron el estado de salud de los ocupantes y apoyaron en las gestiones para retirar la unidad y liberar la circulación sobre la carretera federal 307.

Otro testimonio fue el de Carlos Daniel, quien aseguró haber presenciado la atención brindada por el Grupo Rino durante un accidente en Juan Sarabia. Indicó que los paramédicos estabilizaron a los lesionados y posteriormente los trasladaron al hospital de Chetumal para recibir atención especializada, sin cobrar. Habitantes destacaron además que integrantes de la agrupación son bilingües, lo que permitió recientemente auxiliar a una turista estadounidense que sufrió un paro cardíaco mientras viajaba en un autobús de la empresa ADO con destino a Chetumal.

De acuerdo con los testimonios, la intervención de los paramédicos fue decisiva para salvarle la vida. En un comunicado, el Grupo Rino lamentó que el poco combustible que logra conseguir diariamente por medios propios fuera utilizado para atender comunidades donde, afirmaron, no recibieron respaldo. La agrupación señaló que únicamente solicitaban apoyo para combustible con el fin de continuar brindando auxilio a las comunidades de la región.

Incluso aseguraron que realizaron solicitudes casa por casa en Huay Pix, pero recibieron negativas e incluso insultos. Habitantes remarcaron que el Grupo Rino solía ser el primero en responder ante accidentes y emergencias no sólo en Huay Pix, sino también en Xul Ha, Bacalar y distintas comunidades de la Ribera del Río Hondo. Advirtieron que las corporaciones oficiales, al operar desde Chetumal, tardan más tiempo en llegar a las emergencias, situación que puede poner en riesgo la vida de personas lesionadas o con padecimientos graves.

Hasta ahora, el Grupo Rino continúa operando en la región, aunque ya sin una base fija para atender a la población y a turistas que recorren el sur del estado. Mientras tanto, ni el Gobierno de Quintana Roo, ni el Ayuntamiento de Othón P. Blanco han emitido un posicionamiento oficial sobre la situación.

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JGH