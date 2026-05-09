Mayas realizan ritual Ch’a Cháak para pedir lluvias en Kantunilkín

En un acto de conexión espiritual y cultural, el Consejo Supremo Maya de esta ciudad llevó a cabo este sábado la ceremonia ancestral del Ch’a Cháak. El rito, cuyo propósito principal es elevar plegarias al dios Chaac para solicitar la llegada de las lluvias, busca garantizar el éxito de las cosechas y la supervivencia de la comunidad ante la temporada de estiaje.

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En una decisión inédita, los dignatarios mayas determinaron adelantar la ceremonia un día. Originalmente programada para mañana domingo, el Consejo optó por realizarla este sábado para respetar las festividades del Día de las Madres. El objetivo fue permitir que las mujeres que integran este cuerpo de autoridad tradicional pudieran participar plenamente en el ritual sin ver afectadas sus celebraciones familiares el día de mañana.

Mujeres y hombres participaron en la preparación de alimentos ceremoniales tradicionales. / Luis Enrique Cauich

La actividad dio inicio a las ocho de la mañana en el Centro Ceremonial ubicado en la colonia Miguel Borge Martín. El escenario se transformó en una representación viva del cosmos maya, donde mesas altar y arcos simbólicos marcaron el límite entre el mundo celestial y el inframundo, sirviendo como puentes para la comunicación con las deidades.

El trabajo fue comunitario y dividido por roles tradicionales. Mientras un grupo de mujeres se encargaba de la preparación del cool con carne de pollo, los varones trabajaban a varios metros de distancia en la elaboración del noj huaj. Esta hostia sagrada, hecha de masa y pepita de calabaza, fue depositada en el pib, un horno rústico bajo tierra, para su cocimiento lento y tradicional.

El Ch’a Cháak representa una de las tradiciones espirituales más importantes de la cultura maya. / Luis Enrique

El punto culminante del día llegó cuando el Xmen Secundino Pat, guía espiritual de la comunidad, presentó los alimentos como ofrenda sagrada ante los dioses. Durante el ritual, las plegarias resonaron en el recinto, pidiendo por la vida y la continuidad de la cultura milenaria.

Según informaron las autoridades tradicionales, encabezadas por Donaciano Poot, esta fue solo la primera de una serie de intervenciones espirituales, ya que la ceremonia del Ch’a Cháak se replicará durante cuatro fines de semana consecutivos para asegurar que las bendiciones del cielo desciendan sobre la tierra peninsular.

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JGH