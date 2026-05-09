Activistas denuncian a hotel en Playa del Carmen por presuntos daños a manglares y zona federal marítima

Por daños a los ecosistemas y a la fauna silvestre, activistas de Playa del Carmen presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en contra del hotel Paradisus Meliá Internacional, luego de señalar presuntas afectaciones en un centro de educación ambiental ubicado en Playa del Carmen.

Los activistas Adriana Rosas, Cristina Pérez, Alan Rivera y Carlos Jiménez dieron a conocer que desde hace seis años han impartido cursos de educación ambiental en un área de la Playa 88, colindante con la franja costera de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Sin embargo, señalan que personal de seguridad del hotel retiró el equipo de trabajo de la asociación civil “Centro de Desarrollo Humano Tukuul”, que utilizaba el espacio para impartir cursos ambientales a niñas y niños, y posteriormente colocó camastros destinados a sus huéspedes.

De acuerdo con los denunciantes, en la zona se han instalado columpios y camastros sobre la franja de playa y la duna costera, a escasos cinco metros de la línea de costa, lo que corresponde a la Zona Federal Marítimo Terrestre, un área de uso común e inalienable.

También señalaron la remoción de vegetación nativa, incluyendo palma chit y lirio de mar, especies protegidas por la normatividad ambiental vigente.

Asimismo, los activistas afirmaron que se realizaron trabajos de compactación del suelo, lo que habría provocado daños en aproximadamente mil metros cuadrados de mangle, afectando especies como el mangle rojo, blanco, negro, gris y botoncillo.

Carlos Jiménez indicó que por estos hechos se interpuso la denuncia ante la PROFEPA, con el objetivo de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen posibles sanciones.

Agregó que las especies de mangle están incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 en la categoría de protección especial, por lo que cualquier afectación está prohibida.

Además, señaló que las actividades presuntamente realizadas no contarían con Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), cambio de uso de suelo forestal ni concesión de la ZOFEMAT, lo que podría constituir violaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento en materia de impacto ambiental.

La activista Adriana Rosas expresó confianza en que las autoridades federales no solo investiguen el caso, sino que también apliquen las sanciones correspondientes por los presuntos daños ambientales.

Finalmente, los denunciantes advirtieron que las dunas costeras funcionan como barreras naturales contra huracanes y marejadas, por lo que su afectación incrementa la vulnerabilidad de la población costera.

Además, señalaron que el hotel ya cuenta con antecedentes de presuntas violaciones ambientales en el mismo polígono, que habrían sido sancionadas en años anteriores por autoridades federales.