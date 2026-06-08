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Onda tropical 5 dejará lluvias fuertes y calor extremo: Pronóstico del clima en Quintana Roo hoy 8 de junio

La onda tropical número 5 provocará lluvias, chubascos y actividad eléctrica en gran parte de Quintana Roo durante este lunes.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

8 de jun de 2026

1 min

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En la Zona Maya de Quintana Roo se esperan condiciones de cielo parcialmente nublado
En la Zona Maya de Quintana Roo se esperan condiciones de cielo parcialmente nublado / Especial

El desplazamiento de la onda tropical número 5 y la humedad del mar Caribe mantendrán condiciones inestables este lunes en Quintana Roo, con incremento de nublados, lluvias, chubascos y actividad eléctrica en gran parte del estado.

Además de las precipitaciones, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso, con sensaciones térmicas que podrían superar los 40 grados centígrados en municipios del norte y centro de la entidad. También se prevén rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora principalmente en zonas costeras.

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Temperaturas y sensación térmica por municipio

  • Benito Juárez: Máxima de 34 a 36°C, mínima de 26 a 28°C y sensación térmica de 38°C.
  • Lázaro Cárdenas: Máxima de 37 a 39°C, mínima de 25 a 27°C y sensación térmica de 42°C.
  • Isla Mujeres: Máxima de 37 a 39°C, mínima de 25 a 27°C y sensación térmica de 42°C.
  • Cozumel: Máxima de 32 a 34°C, mínima de 27 a 29°C y sensación térmica de 38°C.
  • Playa del Carmen: Máxima de 33 a 35°C, mínima de 24 a 26°C y sensación térmica de 38°C.
  • Tulum: Máxima de 33 a 35°C, mínima de 24 a 26°C y sensación térmica de 38°C.
  • Puerto Morelos: Máxima de 33 a 35°C, mínima de 24 a 26°C y sensación térmica de 38°C.
  • Bacalar: Máxima de 32 a 34°C, mínima de 26 a 28°C y sensación térmica de 37°C.
El calor intenso se mantendrá en la mayoría de los municipios de la entidad.

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Municipios de la Zona Maya

En la Zona Maya de Quintana Roo se esperan condiciones de cielo parcialmente nublado, con aumento de nublados durante el día y probabilidad de lluvias aisladas a intervalos de chubascos.

José María Morelos registrará temperaturas máximas de entre 35 y 37 grados, con sensación térmica de hasta 40 grados centígrados.

Felipe Carrillo Puerto será uno de los municipios más calurosos de la región, con temperaturas de 36 a 38 grados y sensación térmica de hasta 41 grados.

Othón P. Blanco tendrá temperaturas máximas de 32 a 34°C, y mínimas de 26 a 28°C con sensación térmica de 37°C.

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