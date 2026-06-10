¿A qué hora lloverá en Cancún? Conoce el pronóstico del clima hoy 10 de junio

El clima en Cancún para hoy miércoles se resumirá en la continuidad de lluvias, además de cielos nublados. Este 10 de junio seguirá con temperaturas superiores a los 30°C.

Las precipitaciones estarán acompañadas con actividad eléctrica y rachas de vientos en las zonas de tormenta.

Clima en Cancún

El pronóstico meteorológico indica que durante el día estarán presentes las lluvias fuertes y puntuales que podrían causar encharcamientos en diferentes zonas de la ciudad; el cielo estará medio nublado a nublado.

Los vientos serán del sureste y este entre 25 a 35 kilómetros por hora, aumentando hacia la tarde y noche con velocidades de 45 kilómetros por hora.

La temperatura máxima será entre los 32 y 34 grados centígrados, mientras que la mínima en la madrugada del jueves será de entre 23 y 25 grados.

¿A qué hora lloverá?

Durante la mañana la probabilidad de lluvia aumentará, sobre todo entre las 11:00 am y las 2:00 pm. Aunque durante la tarde las posibilidades disminuirán de forma gradual y seguirán en la noche.