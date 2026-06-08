Lluvias y calor superior a los 30 grados: Así será el clima en Cancún hoy 8 de junio

Cancún tendrá este lunes cielo parcialmente nublado a nublado debido al paso de la onda tropical número 5 y la humedad del mar Caribe, por lo que habrá incremento de nublados y la presencia de lluvias durante el día.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, también se esperan chubascos acompañados de actividad eléctrica, además de ambiente muy caluroso y rachas de viento que podrían superar los 35 kilómetros por hora en las zonas costeras del municipio.

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Clima hoy en Cancún

Para Benito Juárez se pronostica cielo parcialmente nublado a nublado, con lluvias, intervalos de chubascos y descargas eléctricas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 34 y 36 grados centígrados, mientras que las mínimas para la madrugada del martes se ubicarán entre los 26 y 28 grados.

La sensación térmica alcanzará los 38 grados centígrados debido a la elevada humedad. Además, se esperan vientos del este y sureste de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas más fuertes.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar actividades físicas intensas bajo el sol y extremar precauciones durante las lluvias y tormentas eléctricas.