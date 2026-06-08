Síguenos

Última hora

Internacional

Keiko Fujimori promete respetar resultados en Perú pese a conteo rápido que favorece a Roberto Sánchez

Quintana Roo / Cancún

Lluvias y calor superior a los 30 grados: Así será el clima en Cancún hoy 8 de junio

Pese al pronóstico de lluvias y cielos nublados, el calor seguirá presente en la ciudad hoy lunes.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

8 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

El clima de Cancún pronostica nuevamente temperaturas calurosas y lluvias
El clima de Cancún pronostica nuevamente temperaturas calurosas y lluvias / POR ESTO!

Cancún tendrá este lunes cielo parcialmente nublado a nublado debido al paso de la onda tropical número 5 y la humedad del mar Caribe, por lo que habrá incremento de nublados y la presencia de lluvias durante el día.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, también se esperan chubascos acompañados de actividad eléctrica, además de ambiente muy caluroso y rachas de viento que podrían superar los 35 kilómetros por hora en las zonas costeras del municipio.

En la Zona Maya de Quintana Roo se esperan condiciones de cielo parcialmente nublado

Noticia Destacada

Onda tropical 5 dejará lluvias fuertes y calor extremo: Pronóstico del clima en Quintana Roo hoy 8 de junio

Clima hoy en Cancún

Para Benito Juárez se pronostica cielo parcialmente nublado a nublado, con lluvias, intervalos de chubascos y descargas eléctricas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 34 y 36 grados centígrados, mientras que las mínimas para la madrugada del martes se ubicarán entre los 26 y 28 grados.

La sensación térmica alcanzará los 38 grados centígrados debido a la elevada humedad. Además, se esperan vientos del este y sureste de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas más fuertes.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar actividades físicas intensas bajo el sol y extremar precauciones durante las lluvias y tormentas eléctricas.

Te puede interesar