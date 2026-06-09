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Quintana Roo / Cancún

¿Seguirán las lluvias y el calor? Así será el clima en Cancún hoy 09 de junio

Desde las primeras horas de la mañana se registraron ligeras lluvias en diferentes zonas de la ciudad.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

9 de jun de 2026

1 min

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Pese al calor, se esperan lluvias fuertes, por lo que se recomienda tomar precauciones
Pese al calor, se esperan lluvias fuertes, por lo que se recomienda tomar precauciones / POR ESTO!

El clima en Cancún para este lunes se resumirá en la presencia de lluvias y cielos nublados, además de temperaturas calurosas en el resto del día.

Debido al pronóstico, se recomienda a la población de tomar precauciones al momento de realizar actividades fuera de casa.

Siete municipios de Campeche continúan en Alerta Amarilla.

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Clima en Cancún hoy

El cielo parcialmente nublado a nublado, con intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes y actividad eléctrica con viento del este y sureste de 25 a 3 km/h con rachas más fuertes.

En el caso de la temperatura máxima es de 34/36°C, la mínima para mañana 26/28°C con ambiente muy caluroso con sensación térmica de 38°C

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