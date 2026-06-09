¿Seguirán las lluvias y el calor? Así será el clima en Cancún hoy 09 de junio

El clima en Cancún para este lunes se resumirá en la presencia de lluvias y cielos nublados, además de temperaturas calurosas en el resto del día.

Debido al pronóstico, se recomienda a la población de tomar precauciones al momento de realizar actividades fuera de casa.

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Clima en Cancún hoy

El cielo parcialmente nublado a nublado, con intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes y actividad eléctrica con viento del este y sureste de 25 a 3 km/h con rachas más fuertes.

En el caso de la temperatura máxima es de 34/36°C, la mínima para mañana 26/28°C con ambiente muy caluroso con sensación térmica de 38°C