Día Mundial de las Tortugas Marinas: ¿Cuáles son las especies que existen en Quintana Roo?

En el marco del Día Mundial de las Tortugas Marinas, el cual se conmemora cada 16 de junio te compartimos cuales son las especies de tortuga que se pueden encontrar en las costas de Quintana Roo.

Además de que es lo que caracteriza a cada una de ellas, lo que las hacen especiales a su manera. Algunas por su tamaño, color, en donde habitan y más.

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¿Cuáles son las especies de tortugas marinas que hay en Quintana Roo?