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Día Mundial de las Tortugas Marinas: ¿Cuáles son las especies que existen en Quintana Roo?

Cada 16 de junio se conmemora el Día Mundial de las Tortugas Marinas con el fin de crear conciencia sobre la importancia de cuidarlas y protegerlas.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

16 de jun de 2026

1 min

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Tortugas Marinas en Quintana Roo
Tortugas Marinas en Quintana Roo / Especial

En el marco del Día Mundial de las Tortugas Marinas, el cual se conmemora cada 16 de junio te compartimos cuales son las especies de tortuga que se pueden encontrar en las costas de Quintana Roo.

Además de que es lo que caracteriza a cada una de ellas, lo que las hacen especiales a su manera. Algunas por su tamaño, color, en donde habitan y más.

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¿Cuáles son las especies de tortugas marinas que hay en Quintana Roo?

  • Tortuga blanca: Se trata de una de las especies más comunes en las playas del estado y su nombre se debe a su color verdoso debido a la grasa que se encuentra bajo su caparazón. Puede llegar a media más de un metro de largo y vivir por varias décadas.
  • Tortuga caguama: Esta especie destaca por albergar una de las poblaciones de anidación más importantes d esta especie en el Atlántico. La tortuga se puede distinguir por su gran cabeza y mandíbulas fuertes, la cual usa para romper caparazones de crustáceos y moluscos.
  • Tortuga Carey: Debido a su patrón de escamas en su caparazón y su pico alargado similar a un ave se suele reconocer muy fácil; esta especie suele habitar principalmente en zonas de arrecife de coral.
  • Tortuga Laúd: Es la tortuga marina más grande del planeta, capaz de superar los dos metros de longitud. A diferencia de otras especies, no posee un caparazón duro con escamas, sino una cubierta flexible similar al cuero.

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