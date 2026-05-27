Playas de Cancún con poco sargazo: Estas son las mejores opciones para visitar hoy 27 de mayo

A pesar del incremento en el recale de sargazo que afecta gran parte del Quintana Roo, algunas playas de Cancún mantienen condiciones favorables para visitantes y turistas, con bajos niveles de acumulación de macroalga en comparación con otras.

De acuerdo con la página sargazo.info, diversos puntos de la zona hotelera y áreas cercanas continúan presentando poca presencia de sargazo, permitiendo que los bañistas puedan disfrutar de actividades.

Noticia Destacada Sargazo invade el 81% de las playas de Quintana Roo

Playas con poco sargazo

Puerta del Mar

Puerto Cancún

Playa Las Perlas

Playa Langosta

Playa Tortugas

Playa Caracol

Playas con sargazo moderado

Punta Sam

Playa Mujeres

Playa Costa Mujeres

Playa del Niño

Puerto Juárez

Noticia Destacada Sargazo y violencia alejan a turistas extranjeros de la Riviera Maya

Playas con sargazo abundante

Playa Forum

Playa Chac Mool

Playas con sargazo excesivo