Playas de Cancún con poco sargazo: Estas son las mejores opciones para visitar hoy 27 de mayo

A pesar del incremento en el recale de sargazo que afecta gran parte del Quintana Roo, algunas playas de Cancún mantienen condiciones favorables para visitantes y turistas, con bajos niveles de acumulación de macroalga en comparación con otras.
De acuerdo con la página sargazo.info, diversos puntos de la zona hotelera y áreas cercanas continúan presentando poca presencia de sargazo, permitiendo que los bañistas puedan disfrutar de actividades.
Noticia Destacada
Sargazo invade el 81% de las playas de Quintana Roo
Playas con poco sargazo
- Puerta del Mar
- Puerto Cancún
- Playa Las Perlas
- Playa Langosta
- Playa Tortugas
- Playa Caracol
Playas con sargazo moderado
- Punta Sam
- Playa Mujeres
- Playa Costa Mujeres
- Playa del Niño
- Puerto Juárez
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Sargazo y violencia alejan a turistas extranjeros de la Riviera Maya
Playas con sargazo abundante
- Playa Forum
- Playa Chac Mool
Playas con sargazo excesivo
- Gaviota Azul