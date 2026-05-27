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Quintana Roo / Cancún

Playas de Cancún con poco sargazo: Estas son las mejores opciones para visitar hoy 27 de mayo

Este miércoles se registran seis playas con poca cantidad de sargazo, mientras que dos con abundante y una con excesivo.

Por Redacción Por Esto!

27 de may de 2026

1 min

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Playa Forum, Playa Chac Mool y Gaviota Azul reportan mayor cantidad
Playa Forum, Playa Chac Mool y Gaviota Azul reportan mayor cantidad / Especial

A pesar del incremento en el recale de sargazo que afecta gran parte del Quintana Roo, algunas playas de Cancún mantienen condiciones favorables para visitantes y turistas, con bajos niveles de acumulación de macroalga en comparación con otras.

De acuerdo con la página sargazo.info, diversos puntos de la zona hotelera y áreas cercanas continúan presentando poca presencia de sargazo, permitiendo que los bañistas puedan disfrutar de actividades.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, la situación ha generado decepción entre los turistas, quienes no puede disfrutar el mar.

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Playas con poco sargazo

  • Puerta del Mar
  • Puerto Cancún
  • Playa Las Perlas
  • Playa Langosta
  • Playa Tortugas
  • Playa Caracol

Playas con sargazo moderado

  • Punta Sam
  • Playa Mujeres
  • Playa Costa Mujeres
  • Playa del Niño
  • Puerto Juárez
Prestadores turísticos señalaron que el color café del mar por el sargazo provoca desilusión entre visitantes

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Playas con sargazo abundante

  • Playa Forum
  • Playa Chac Mool

Playas con sargazo excesivo

  • Gaviota Azul

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