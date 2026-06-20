Sargazo amenaza las vacaciones de verano en Playa del Carmen; exigen acciones urgentes

Comerciantes y prestadores de servicios turísticos de Playa del Carmen hicieron un llamado urgente al Gobierno Municipal para invertir los recursos del impuesto por Derecho de Saneamiento Ambiental en reforzar la recolección y retiro de sargazo de los litorales costeros, ante la cercanía de las próximas vacaciones de verano.

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Para el comerciante Roberto Mendoza, mantener los arenales limpios es clave para sostener el turismo; sin embargo, acusó que se ha descuidado la protección del Caribe Mexicano. Recordó que administraciones anteriores gestionaron programas estrictos de conservación que permitieron obtener certificaciones internacionales como Blue Flag y Playa Platino, las cuales garantizan seguridad, confianza y aguas cristalinas a los millones de visitantes.

Por su parte, el comerciante Moisés Figueroa exigió al Ayuntamiento aclarar el destino del dinero recaudado por Saneamiento Ambiental: “Para recuperar las playas infestadas de sargazo urge poner en marcha acciones contundentes, por ello exigimos que se aclare el uso de estos impuestos, que por ley deben ser utilizados para mantener los litorales sanos y limpios”.

En ese mismo sentido, Santos Lorenzo Cat Chan, representante legal de la Cooperativa Turística de Playa del Carmen, reconoció que será muy difícil lograr una recuperación económica en la temporada veraniega mientras persista la macroalga. “Como vemos, no tenemos playas que ofrecer al turismo”, lamentó.

Además del impacto económico, prestadores de servicios como el buzo Gabriel Valle advirtieron que el sargazo en estado de descomposición representa graves riesgos para la salud, tales como severas irritaciones en la piel, reacciones alérgicas, infecciones bacterianas y problemas respiratorios debido a la inhalación de gases tóxicos como el ácido sulfhídrico y el amoníaco.

Finalmente, criticaron que las propuestas de la Coparmex, liderada por Carlos Marín Morales, para crear alianzas de recolección se hayan quedado únicamente en el discurso, mientras el destino padece por la falta de brigadas y barreras efectivas para retener la alga en el mar.

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JGH